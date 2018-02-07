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Бизнес

Впервые арабский бизнесмен покупает недвижимость в Кыргызстане

Благодаря своему географическому положению Кыргызстан имеет огромный потенциал для развития зимнего туризма. Наиболее популярен зимой горнолыжный спорт. И неизменным лидером по популярности и оснащенности является горнолыжная база «Каракол». База известна далеко за пределами страны и в сезон принимает тысячи туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Наш туристический сектор почти полностью направлен на прием туристов в летнее время, на круглогодичный отдых ориентирована лишь малая часть имеющихся пансионатов и центров отдыха.

Известная многопрофильная компания «Аю Холдинг» начинает новый проект: SkiParadise — современный отель (коттеджный городок) на горнолыжной базе «Каракол» для отдыха круглый год.

«Аю Холдинг» — первая компания, которая предлагает квартиры и коттеджи в Караколе в собственность!

На данный момент строительство комплекса идет полным ходом. Коттеджи SkiParadise представляют собой 25 экологичных деревянных шале, спроектированных в альпийском стиле. В городке также построят более 200 квартир в 10 таунхаусах и отель с номерным фондом в 70 номеров класса люкс, полулюкс и стандарт. В проекте городка учтена вся необходимая для полноценного отдыха инфраструктура: рестораны, бассейны, ледовая арена, прокат снаряжения и многое другое. В планах на будущее строительство новой канатной дороги.

К слову, от городка до ближайшего пляжа Иссык-Куля 20 минут езды на автомобиле.

Первый покупатель уютного коттеджа в SkiParadise уже есть. В свой недавний визит гость из ОАЭ Адель Али Аль Фахим — старший вице-президент известной эмиратской компании Agthia Group после презентации SkiParadise изъявил желание приобрести один из коттеджей, находящийся на данный момент на стадии строительства. Адель Али Аль Фахима — человека, ведущего активный образ жизни и завсегдатая горнолыжных курортов мира, впечатлила природа Каракола, а проект городка и проводимые строительные работы окончательно убедили в необходимости покупки. В настоящее время улаживаются юридические вопросы по данной сделке.

Квартиры и коттеджи SkiParadise предлагаются для покупки уже сейчас. Вместе с опытными архитекторами можно будет индивидуально спроектировать дом своей мечты.

Подробная информация на странице SkiParadise в Facebook и по телефону  (+996 550) 600 200.
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