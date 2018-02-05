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Бизнес

Не беспокойтесь о детях с услугой «Где дети?» от MegaCom

Компания MegaCom предлагает родителям воспользоваться удобной услугой «Где дети?», благодаря которой больше не нужно беспокоиться и постоянно звонить своему ребенку и узнавать, где он сейчас находится.

Достаточно установить автооповещение, чтобы в заданное время получать сообщение о текущем местонахождении детей: в школе, на тренировке, на прогулке с друзьями или в гостях у бабушки.

Подключение услуги не требует дополнительных установок, настроек и программ. Все, что нужно, это добавить номер своего чада в список проверяемых контактов, набрав *089*055Ахххххх#. В ответ ребенок получит SMS-сообщение с просьбой дать согласие на управление. После подтверждения профиль станет активным. Таким образом, информация о местонахождении ребенка является закрытой и доступна только его родителям.

В экстренных случаях дети могут набрать команду *91#, тогда SOS-сообщение о его местонахождении поступит подключенным родителям.

Услуга предоставляется без абонентской платы. Начните пользоваться прямо сейчас: *89#.

Подробнее об услуге — на сайте www.megacom.kg.
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