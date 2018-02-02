MegaCom дарит подарки на Shopping Fest Winter

Пополните баланс своего телефона в центре продаж и обслуживания компании MegaCom в торговом центре Bishkek Park и получайте бонусы — бесплатные минуты внутри сети и мегабайты Интернета! Акция действует 2 и 3 февраля 2018 года с 10.00 до 01.00 часов в рамках проведения фестиваля Shopping Fest Winter.

При пополнении баланса на сумму от 100 до 200 сомов получайте бесплатные 50 минут внутри сети и 100 мегабайтов Интернета; от 200 до 500 сомов — бонус составит 75 минут внутри сети и 512 мегабайтов Интернета; а свыше 500 сомов — у вас в копилке 100 минут внутри сети и 1 гигабайт Интернета.

Подарочный пакет действует в течение трех дней. При повторном пополнении баланса предоставляется новый бонус, который с предыдущим не суммируется, а срок его действия не продлевается. Проверить состояние бонусных минут и мегабайтов можно по номеру *505#. Подробнее на официальном сайте компании.