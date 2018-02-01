18:42
-5
USD 68.39
EUR 85.06
RUB 1.22
Бизнес

MegaCom расширяет географию роуминга

Компания MegaCom продолжает увеличивать число роуминговых партнеров и объявляет о новых направлениях для абонентов предоплатной и постоплатной систем расчетов.

Теперь услуги предоплатного роуминга доступны в сети новых операторов связи Vodafone NL (Нидерланды) и Vodacom (Южно-Африканская Республика), а для абонентов с постоплатной формой обслуживания — в сети Vodacom Tanzania Limited (Танзания). Находясь на территории этих стран, абоненты MegaCom могут пользоваться связью, не меняя своего номера телефона и без набора дополнительных команд.

Постепенно расширяя географию стран, компания MegaCom выбирает самые востребованные у своих абонентов направления.

В некоторых странах имеются роуминговые соглашения сразу с несколькими операторами, что несомненно гарантирует абонентам максимальную свободу выбора и значительное увеличение зоны покрытия в этих странах.

Ознакомиться с тарифами по услугам, списком стран и операторов по роумингу можно в филиальной сети компании и на сайте компании.

Путешествуйте по всему миру и оставайтесь на связи MegaCom!
Ссылка:
просмотров: 209
Версия для печати
Материалы по теме
Абоненты MegaCom могут пользоваться «Одноклассниками» бесплатно
MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр
«Личный кабинет куратора» от MegaCom для всех корпоративных абонентов
Комфортный зимний отдых с MegaCom
Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom
Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
Популярные новости
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает клиентов в&nbsp;офис будущего «Росинбанк» приглашает клиентов в офис будущего
В&nbsp;Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники В Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники
7&nbsp;смартфонов с&nbsp;отличной камерой. Лучшие в&nbsp;O!Store 7 смартфонов с отличной камерой. Лучшие в O!Store
Депутаты и&nbsp;секретариат фракции РАЖ соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной А.З.Закирова Депутаты и секретариат фракции РАЖ соболезнуют в связи с кончиной А.З.Закирова
Бизнес
MegaCom расширяет географию роуминга MegaCom расширяет географию роуминга
Депутаты и&nbsp;секретариат фракции РАЖ соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной А.З.Закирова Депутаты и секретариат фракции РАЖ соболезнуют в связи с кончиной А.З.Закирова
&laquo;Бакай Банк&raquo; предоставит инструменты успешной сделки «Бакай Банк» предоставит инструменты успешной сделки
Абоненты MegaCom могут пользоваться &laquo;Одноклассниками&raquo; бесплатно Абоненты MegaCom могут пользоваться «Одноклассниками» бесплатно