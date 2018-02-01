MegaCom расширяет географию роуминга

Компания MegaCom продолжает увеличивать число роуминговых партнеров и объявляет о новых направлениях для абонентов предоплатной и постоплатной систем расчетов.

Теперь услуги предоплатного роуминга доступны в сети новых операторов связи Vodafone NL (Нидерланды) и Vodacom (Южно-Африканская Республика), а для абонентов с постоплатной формой обслуживания — в сети Vodacom Tanzania Limited (Танзания). Находясь на территории этих стран, абоненты MegaCom могут пользоваться связью, не меняя своего номера телефона и без набора дополнительных команд.

Постепенно расширяя географию стран, компания MegaCom выбирает самые востребованные у своих абонентов направления.

В некоторых странах имеются роуминговые соглашения сразу с несколькими операторами, что несомненно гарантирует абонентам максимальную свободу выбора и значительное увеличение зоны покрытия в этих странах.

Путешествуйте по всему миру и оставайтесь на связи MegaCom!