Абоненты MegaCom могут пользоваться «Одноклассниками» бесплатно

Сегодня Интернет пользуется у абонентов мобильной связи большим спросом, особенно распространены социальные сети. Ведь именно здесь можно общаться с друзьями, смотреть фильмы, слушать музыку и даже заводить новые знакомства.

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