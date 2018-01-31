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Бизнес

Абоненты MegaCom могут пользоваться «Одноклассниками» бесплатно

Сегодня Интернет пользуется у абонентов мобильной связи большим спросом, особенно распространены социальные сети. Ведь именно здесь можно общаться с друзьями, смотреть фильмы, слушать музыку и даже заводить новые знакомства.

Тарифная опция «Одноклассники» разработана специально для активных пользователей этой популярной социальной сети и имеет ряд преимуществ.

Действует бесплатный пробный период 5 дней, после этого начинает взиматься абонентская плата — всего 3 сома в день. Подключитесь к сервису, набрав команду *343*1#!

С тарифной опцией «Одноклассники» оставайтесь всегда на связи со своими друзьями и близкими! Подробнее на сайте megacom.kg .
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