MegaCom приглашает в новый фирменный салон в селе Кызыл-Адыр

Компания MegaCom продолжает увеличивать количество сервисных центров в отдаленных населенных пунктах страны. Новый фирменный салон открыл свои двери в селе Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области.

Комфортный современный фирменный салон MegaCom расположился на территории Западного автовокзала, в удобном для автомобилистов и пешеходов месте. Ежедневно салон будет обслуживать большой поток жителей и гостей села.

Здесь каждому абоненту доступен основной спектр услуг: получение подробной консультации по всем вопросам мобильной связи и информации о предложениях и акциях, подключение к сети, замена SIM-карты, оплата услуг, выбор выгодного тарифного плана, приобретение и настройка мобильных устройств.

Добро пожаловать в новый фирменный салон по адресу: Таласская область, Кара-Бууринский район, село Кызыл-Адыр (ориентир — Западный автовокзал). Режим работы: с 9.00 до 18.00 часов, включая праздничные дни. Выходной — воскресенье. Обеденный перерыв с 12.30 до 13.30.