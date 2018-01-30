В Балыкчи открылся сервис-центр для ремонта горной техники

Официальный дилер крупнейшей американской машиностроительной компании Caterpillar «Борусан Макина Казахстан» в Кыргызстане совместно с ОАО «Кыргызалтын» открыл в Балыкчи сервис-центр по обслуживанию тяжелой горной техники и оборудования. Это первый подобный объект в стране.

В городе Балыкчи находится автотранспортный филиал ОАО «Кыргызалтын». В 2017 году компания заключила договор с «Борусан Макина Казахстан» о социально-экономическом сотрудничестве. «Кыргызалтын» предоставил нежилую площадь для модернизации и создания сервис-центра на условиях договора аренды.

Все дело в том, что на месторождениях чаще всего используется техника американской компании Caterpillar. И ремонт любой спецтехники — важная часть рабочего процесса на любом предприятии. К тому же процесс занимает массу времени и сил. Ведь на ремонт спецтехнику возили в лучшем случае в Казахстан, а то и того дальше. Теперь все стало проще.

«Этот сервисный центр полностью соответствует всем стандартам. Благодаря его работе будет дан толчок не только развитию горнодобывающей отрасли. В бюджет города будут поступать дополнительные налоги, созданы рабочие места. К тому же теперь горнодобывающие компании смогут значительно сократить свои расходы на ремонт горной техники. Открытие цеха — стратегически важный момент. Это начало переноса ремонтных операций на внутренний рынок Кыргызстана», — отметил председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков.

Открытие сервис-центра подобного уровня важно и экономически. В местный бюджет Иссык-Кульской области в год будет поступать более 1 миллиона сомов.

Кроме того, на базе уже работают более 40 специалистов из Кыргызстана. И более десяти из них прошли подготовку в Центре по восстановлению узлов в городе Караганде (Казахстан). Сотрудники обучились азам профессионального ремонта крупной спецтехники. Здесь созданы все необходимые условия и для проживания. Работать специалисты будут вахтовым методом — по 15 дней.

При этом в «Борусан Макина Казахстан» уверены, что открытие сервис-центра в Балыкчи — только начало долгой и плодотворной работы.

«Открытие этого центра — залог роста всех сервисных работ на внутреннем рынке Кыргызстана. Уже сейчас вклад нашей компании в бюджет Кыргызстана составляет более 1 миллиона сомов. Мы увеличили наш штат с 9 до 180 человек. И не собираемся останавливаться на достигнутом. Однако мало иметь большой штат, чтобы быть конкурентоспособными на рынке, мы понимаем, что нужно инвестировать в своих сотрудников. На сегодня мы вложили более $600 тысяч в обучение персонала. И эта работа будет продолжаться», — подчеркнул генеральный директор «Борусан Макина Казахстан» Бюлент Атар.

Позади несколько месяцев ремонта, и нежилое помещение площадью 5 тысяч квадратных метров обрело новую жизнь.

Сервис-центр отвечает мировым стандартам техобслуживания. На сегодня он пока единственный в стране. Теперь горнопромышленные компании могут отремонтировать технику в кратчайшие сроки, не выезжая за пределы страны.

Главная добывающая компания страны «Кумтор Голд Компани» уже готова размещать здесь свои заказы.

«Это один из самых лучших цехов, в которых я был. Тот факт, что подобный сервисный центр открылся именно в Балыкчи, — огромный прорыв для местного рынка. Мы, со своей стороны, будем стараться присылать как можно больше заказов в сервис-центр», — отметил на церемонии открытия президент «Кумтор Голд Компани» Дэниел Дежарден.

Мэр Балыкчи Алмаз Мамбетов отметил, что это новое предприятие создаст мультипликативный эффект, появятся и другие компании.