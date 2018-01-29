«Личный кабинет куратора» от MegaCom для всех корпоративных абонентов

Компания MegaCom предоставляет уникальную услугу «Личный кабинет куратора», благодаря которой корпоративные клиенты могут самостоятельно управлять возможностями номеров корпоративной группы прямо с экрана своего мобильного телефона.

Сервис самообслуживания доступен абонентам круглосуточно; он значительно экономит время пользователей — теперь куратору корпоративной группы не обязательно ехать в ближайший офис компании и дожидаться своей очереди, чтобы получить информацию по номерам и расходам на услуги связи.

В режиме онлайн можно оставить заявки на подключение и отключение дополнительных услуг, заблокировать и разблокировать абонентские номера, получить информацию по лицевым счетам, ознакомиться со списком подключенных услуг, пакетов и тарифных опций на каждом абонентском номере, просматривать остатки по пакетам и тарифным опциям, отключать активные услуги и тарифные опции, оставить свое обращение через раздел «Обратной связи» и многое другое. А благодаря удобному и доступному интерфейсу сервиса все это можно сделать легко и быстро.

Получить доступ к сервису самообслуживания можно в отделе по работе с корпоративными и VIP-клиентами после подписания куратором дополнительного соглашения.

«Личный кабинет куратора» — управление корпоративными номерами в один клик!