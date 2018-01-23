Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом

Подключайте сервис Mega iTV от MegaCom и смотрите ваши любимые программы или фильмы прямо на экране своего смартфона! Mega iTV — это огромный выбор фильмовых, спортивных, развлекательных, детских передач в цифровом качестве, а также возможность смотреть свои любимые программы через мобильное приложение в любом месте и в любое время!

Чтобы приступить к использованию Mega iTV:

подключите пакет телеканалов на ваш выбор: Базовый — *710*1#. Абонентская плата по пакету — 5 сомов в сутки. При первом подключении предоставляется бонус — 3 дня бесплатного просмотра. Light — *710*2#. Абонентская плата по пакету — 3 сома в сутки.

установите бесплатное приложение Mega iTV, скачав его из App Store или из Google Play;

запустив приложение, введите ваш номер MegaCom в формате 055Ахххххх и пароль, полученный ранее по SMS;

нажмите на созданный аккаунт и наслаждайтесь просмотром!

Подробную видеоинструкцию по подключению вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook.

Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется. Сервис доступен всем абонентам MegaCom, за исключением абонентов на тарифных планах «Башат» и «Базовый».

Трансляция телерадиоканалов в рамках сервиса осуществляется компанией «Акнет».

Подробная информация о Mega iTV — на сайте megacom.kg.