Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом

Подключайте сервис Mega iTV от MegaCom и смотрите ваши любимые программы или фильмы прямо на экране своего смартфона! Mega iTV — это огромный выбор фильмовых, спортивных, развлекательных, детских передач в цифровом качестве, а также возможность смотреть свои любимые программы через мобильное приложение в любом месте и в любое время!
Чтобы приступить к использованию Mega iTV:
- подключите пакет телеканалов на ваш выбор:
- установите бесплатное приложение Mega iTV, скачав его из App Store или из Google Play;
- запустив приложение, введите ваш номер MegaCom в формате 055Ахххххх и пароль, полученный ранее по SMS;
- нажмите на созданный аккаунт и наслаждайтесь просмотром!
Подробную видеоинструкцию по подключению вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook.
Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется. Сервис доступен всем абонентам MegaCom, за исключением абонентов на тарифных планах «Башат» и «Базовый».
Трансляция телерадиоканалов в рамках сервиса осуществляется компанией «Акнет».
Подробная информация о Mega iTV — на сайте megacom.kg.