01:10
-9
USD 69.34
EUR 84.89
RUB 1.22
Бизнес

Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом

Подключайте сервис Mega iTV от MegaCom и смотрите ваши любимые программы или фильмы прямо на экране своего смартфона! Mega iTV — это огромный выбор фильмовых, спортивных, развлекательных, детских передач в цифровом качестве, а также возможность смотреть свои любимые программы через мобильное приложение в любом месте и в любое время!

Чтобы приступить к использованию Mega iTV:

  • подключите пакет телеканалов на ваш выбор:
    • Базовый — *710*1#. Абонентская плата по пакету — 5 сомов в сутки. При первом подключении предоставляется бонус — 3 дня бесплатного просмотра.
    • Light — *710*2#. Абонентская плата по пакету — 3 сома в сутки.
  • установите бесплатное приложение Mega iTV, скачав его из App Store или из Google Play;
  • запустив приложение, введите ваш номер MegaCom в формате 055Ахххххх и пароль, полученный ранее по SMS;
  • нажмите на созданный аккаунт и наслаждайтесь просмотром!

Подробную видеоинструкцию по подключению вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook.

Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется. Сервис доступен всем абонентам MegaCom, за исключением абонентов на тарифных планах «Башат» и «Базовый».

Трансляция телерадиоканалов в рамках сервиса осуществляется компанией «Акнет».

Подробная информация о Mega iTV — на сайте megacom.kg.
Ссылка:
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom
Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
«Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom
Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
Популярные новости
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; карта World Elite Mastercard Впервые в Кыргызстане — карта World Elite Mastercard
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
Бизнес
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом
Будь всегда на&nbsp;связи с&nbsp;интернет-роумингом от&nbsp;MegaCom Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom
Впервые в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; карта World Elite Mastercard Впервые в Кыргызстане — карта World Elite Mastercard
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!