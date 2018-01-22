Будь всегда на связи с интернет-роумингом от MegaCom

Компания MegaCom продолжает активное расширение географии интернет-роуминга и сообщает, что абоненты могут оставаться на связи, находясь в сетях следующих операторов:

VodaFon-Albania (Албания),

VodaFon Romania S.A. (Румыния),

Etisalat Misr (Египет),

Irancell Telecommunications Services Company (Иран),

Vodafone (Гана),

Zain SA (Саудовская Аравия),

также в рамках увеличения партнеров услуга «Предоплатный роуминг» от MegaCom теперь доступна в Китае в сети оператора China Mobile.

Благодаря широкому списку роуминг-партнеров абоненты MegaCom, находящиеся за границей, могут не беспокоиться о доступе в Интернет и поддерживать общение или деловую переписку по электронной почте, делиться впечатлениями и фотографиями с друзьями в социальных сетях, оставаться в курсе последних новостей и искать необходимую информацию привычным и удобным способом, при этом не меняя своего номера.

С помощью удобной услуги «Калькулятор» абоненты, находящиеся за рубежом, могут самостоятельно выбрать выгодного оператора связи страны пребывания, узнать условия рекомендованной сети, а также рассчитать примерную сумму за минуты разговоров и SMS.

Перед выездом в другие страны не забудьте подключить роуминг! Для этого обратитесь в ближайший центр продаж и обслуживания абонентов, чтобы ознакомиться с полным списком стран, в которых доступна услуга.

Более подробную информацию о тарифах вы можете найти в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании.

MegaCom — общение без границ!