Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!

Приходи в центры продаж и обслуживания MegaCom в торговых центрах Vefa и Asia Mall и получай бесплатные минуты внутри сети и мегабайты Интернета! Все, что для этого нужно, — пополнить свой баланс на 100 и более сомов. Чем больше сумма пополнения баланса, тем больше бонусы!

Стать обладателем подарочного пакета можно 19 и 20 января 2018 года в ТЦ «Vefa» и 19 января 2018 года в ТЦ «Asia Mall» в рамках акции «Ночь скидок».

Подарочный пакет действует в течение трех дней. При повторном пополнении баланса предоставляется новый бонус, который с предыдущим не суммируется, а срок его действия не продлевается. Проверить состояние бонусных минут и мегабайт можно по номеру *505#.

Ознакомьтесь с режимом центров продаж и обслуживания MegaCom на официальном сайте компании.