22:37
+1
USD 69.44
EUR 84.74
RUB 1.22
Бизнес

Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!

Приходи в центры продаж и обслуживания MegaCom в торговых центрах Vefa и Asia Mall и получай бесплатные минуты внутри сети и мегабайты Интернета! Все, что для этого нужно, — пополнить свой баланс на 100 и более сомов. Чем больше сумма пополнения баланса, тем больше бонусы!

Стать обладателем подарочного пакета можно 19 и 20 января 2018 года в ТЦ «Vefa» и 19 января 2018 года в ТЦ «Asia Mall» в рамках акции «Ночь скидок».

Подарочный пакет действует в течение трех дней. При повторном пополнении баланса предоставляется новый бонус, который с предыдущим не суммируется, а срок его действия не продлевается. Проверить состояние бонусных минут и мегабайт можно по номеру *505#.

Ознакомьтесь с режимом центров продаж и обслуживания MegaCom на официальном сайте компании.
Ссылка:
просмотров: 617
Версия для печати
Материалы по теме
MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к лучшему
MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
«Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom
Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom
MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
Будущее, которое наступило сегодня
Специалисты MegaCom провели мастер-класс по рекламе для студентов
Популярные новости
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
MegaCom запустил 4G-роуминг в&nbsp;новых сетях MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил связь вдоль основных трасс в&nbsp;Кыргызстане Мобильный оператор О! улучшил связь вдоль основных трасс в Кыргызстане
Бизнес
Получи бесплатные минуты и&nbsp;Интернет от&nbsp;MegaCom! Получи бесплатные минуты и Интернет от MegaCom!
Не&nbsp;пропустите! Акции и&nbsp;бонусы в&nbsp;магазинах O!Store Не пропустите! Акции и бонусы в магазинах O!Store
MegaCom получил лицензию на&nbsp;первом частотном аукционе ГАС MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС
MegaPay: Измени жизнь к&nbsp;лучшему MegaPay: Измени жизнь к лучшему