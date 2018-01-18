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Бизнес

MegaCom получил лицензию на первом частотном аукционе ГАС

MegaCom стал победителем первых в истории Кыргызстана электронных торгов в форме аукциона на право использования радиочастот в диапазоне 1800 МГц. Это позволит компании расширить существующие сети GSM и LTE по всей территории страны.

Итоги онлайн-аукциона, проведенного Государственным агентством связи при Государственном комитете информационных технологий и связи КР (ГКИТС КР), были опубликованы на интернет-ресурсе gasauction.srs.kg 22 декабря 2017 года.

По итогам аукциона MegaCom стал обладателем лицензии на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM и LTE и последующих их модификаций 10МГц в полосах радиочастот 1800 МГц.

На торжественном вручении присутствовали сотрудники технической дирекции MegaCom, а также представители ГАС КР. Лицензия была вручена директором ГАС при ГКИТС КР Эльнаром Субакожоевым техническому директору компании MegaCom Батырбеку Джумабекову.

«Наряду с технической инфраструктурой, частотные ресурсы являются основными активами сотовых операторов связи. Чем больше их количество, тем успешнее развитие широкополосного доступа и новых стандартов связи. Полученные радиочастоты будут использованы компанией для увеличения емкости сети почти в два раза. А значит, наши абоненты уже в ближайшее время смогут отметить существенное улучшение качества голосовой связи и Интернета», — отмечает технический директор компании MegaCom Батырбек Джумабеков.

Стартовая цена главного лота составила 205 252 000 сомов. Условия участия в аукционе были максимально упрощены: всем желающим необходимо было внести гарантийные взносы и пройти своевременную онлайн-регистрацию.

«Подобного рода торги являются еще одним шагом к реализации проекта «Таза коом», обеспечивающего переход взаимодействия государственного сектра и бизнеса на надежные цифровые площадки. Распределение частот на аукционах — это передовая мировая практика, которая позволяет направлять в государственный бюджет значительные средства на прозрачных условиях», — говорит директор ГАС при ГКИТС КР Эльнар Субакожоев.

За ходом онлайн-аукциона следили наблюдатели из числа представителей ГКИТС КР, Ассоциации операторов связи, ОФ «Гражданская инициатива интернет-политики», Международного делового совета и непосредственных участников. Всеми наблюдателями была отмечена прозрачность торгов и обеспечение высокого уровня технической реализации процесса.
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