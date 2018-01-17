MegaPay: Измени жизнь к лучшему

С новым сервисом MegaPay абоненты MegaCom могут совершать платежи и переводы с электронного кошелька удобнее, быстрее и проще, чем когда-либо ранее!

Оплатить свыше 70 различных услуг, в том числе и коммунальные, переводить денежные средства и пополнить баланс теперь можно в любом месте и в любое время за считанные секунды. Все, что для этого нужно, – это установить на свой телефон бесплатное приложение MegaPay на базе Android или iOS, скачав его из Google PlayMarket или AppStore. Преимущества сервиса очевидны, ведь это:

Просто

Интерфейс онлайн-сервиса понятен абсолютно всем: как опытным пользователям, так и тем, кто впервые сталкивается с подобными приложениями.

Надежно

Новое приложение MegaPay защищено и исключает несанкционированный доступ. Платежи абонентов будут гарантированно доставлены до пункта назначения.

Выгодно

За осуществление платежей с помощью MegaPay комиссия с абонента не удерживается. Все платежи совершаются бесплатно.

С электронным кошельком MegaPay можно контролировать свои средства, а также получить отчетность по всем платежам, периодам и переводам.

Удобно

Оставьте дома кошелек и банковские карточки! Для входа в приложение используются: логин – номер телефона в формате 055Ахххххх, 4-значный числовой пароль, полученный по SMS при подключении и прохождении регистрации.

Быстро

Платеж с электронного кошелька быстрее любой другой формы оплаты: больше не нужно стоять в очередях или искать терминалы.

MegaPay – плати легко!