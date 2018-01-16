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Бизнес

MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях

Компания MegaCom успешно расширяет список операторов, обеспечивающих абонентам услуги скоростного интернет-доступа за пределами Кыргызстана. Теперь абоненты могут воспользоваться мобильным LTE-Интернетом в сетях следующих операторов связи:

  • VimpelCom, Mobile TeleSystems, «MegaFon» Open Joint Stock Company (Россия),
  • LLP GSM Kazakhstan OAO «KAZAKHTELEKOM» (Казахстан),
  • TURKCELL (Турция),
  • China Mobile (Китай),
  • T-Mobile (США),
  • CJSC Babilon-Mobile (Таджикистан),
  • dtac TriNet Co., Ltd. (DTN) (Таиланд),
  • Cosmote (Греция),
  • T-Mobile Czech Republic a.s (Чехия),
  • Moldtelecom (Молдова),
  • Jordan Mobile Telephone Service (Zain) (Иордания),
  • Mobitel (Pvt) Limited (Шри-Ланка),
  • Orange Tunisie (Тунис).

«Нам важно, чтобы даже в удаленных уголках земного шара наши абоненты могли пользоваться Интернетом с привычной скоростью. Сегодня компания MegaCom обеспечивает работу международного LTE-роуминга в 13 странах мира в сетях 15 операторов. И количество надежных зарубежных партнеров, в чьих сетях доступен LTE-роуминг, увеличивается», — отмечает руководитель отдела роуминга и интерконнекта Санжар Мурзабеков.

Чтобы экономить в роуминге еще больше, воспользуйтесь специальными интернет-пакетами:

  • интернет-роуминг 30 MB (подключение *108*1*30#)
  • интернет-роуминг 50 МВ (подключение *108*1*50#)
  • интернет-роуминг 100 МВ (подключение *108*1*100#)

Более подробную информацию о тарифах вы можете найти в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании.
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