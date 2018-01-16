MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях

Компания MegaCom успешно расширяет список операторов, обеспечивающих абонентам услуги скоростного интернет-доступа за пределами Кыргызстана. Теперь абоненты могут воспользоваться мобильным LTE-Интернетом в сетях следующих операторов связи:
- VimpelCom, Mobile TeleSystems, «MegaFon» Open Joint Stock Company (Россия),
- LLP GSM Kazakhstan OAO «KAZAKHTELEKOM» (Казахстан),
- TURKCELL (Турция),
- China Mobile (Китай),
- T-Mobile (США),
- CJSC Babilon-Mobile (Таджикистан),
- dtac TriNet Co., Ltd. (DTN) (Таиланд),
- Cosmote (Греция),
- T-Mobile Czech Republic a.s (Чехия),
- Moldtelecom (Молдова),
- Jordan Mobile Telephone Service (Zain) (Иордания),
- Mobitel (Pvt) Limited (Шри-Ланка),
- Orange Tunisie (Тунис).
«Нам важно, чтобы даже в удаленных уголках земного шара наши абоненты могли пользоваться Интернетом с привычной скоростью. Сегодня компания MegaCom обеспечивает работу международного LTE-роуминга в 13 странах мира в сетях 15 операторов. И количество надежных зарубежных партнеров, в чьих сетях доступен LTE-роуминг, увеличивается», — отмечает руководитель отдела роуминга и интерконнекта Санжар Мурзабеков.
Чтобы экономить в роуминге еще больше, воспользуйтесь специальными интернет-пакетами:
- интернет-роуминг 30 MB (подключение *108*1*30#)
- интернет-роуминг 50 МВ (подключение *108*1*50#)
- интернет-роуминг 100 МВ (подключение *108*1*100#)
Более подробную информацию о тарифах вы можете найти в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании.