MegaCom запустил 4G-роуминг в новых сетях

Компания MegaCom успешно расширяет список операторов, обеспечивающих абонентам услуги скоростного интернет-доступа за пределами Кыргызстана. Теперь абоненты могут воспользоваться мобильным LTE-Интернетом в сетях следующих операторов связи:

VimpelCom, Mobile TeleSystems, «MegaFon» Open Joint Stock Company (Россия),

LLP GSM Kazakhstan OAO «KAZAKHTELEKOM» (Казахстан),

TURKCELL (Турция),

China Mobile (Китай),

T-Mobile (США),

CJSC Babilon-Mobile (Таджикистан),

dtac TriNet Co., Ltd. (DTN) (Таиланд),

Cosmote (Греция),

T-Mobile Czech Republic a.s (Чехия),

Moldtelecom (Молдова),

Jordan Mobile Telephone Service (Zain) (Иордания),

Mobitel (Pvt) Limited (Шри-Ланка),

Orange Tunisie (Тунис).

«Нам важно, чтобы даже в удаленных уголках земного шара наши абоненты могли пользоваться Интернетом с привычной скоростью. Сегодня компания MegaCom обеспечивает работу международного LTE-роуминга в 13 странах мира в сетях 15 операторов. И количество надежных зарубежных партнеров, в чьих сетях доступен LTE-роуминг, увеличивается», — отмечает руководитель отдела роуминга и интерконнекта Санжар Мурзабеков.

Чтобы экономить в роуминге еще больше, воспользуйтесь специальными интернет-пакетами:

интернет-роуминг 30 MB (подключение *108*1*30#)

интернет-роуминг 50 МВ (подключение *108*1*50#)

интернет-роуминг 100 МВ (подключение *108*1*100#)

Более подробную информацию о тарифах вы можете найти в разделе «Роуминг» на официальном сайте компании.