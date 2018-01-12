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Бизнес

«Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!

Невероятно выгодное предложение представляет для своих абонентов ведущий мобильный оператор MegaCom. «Ночь без границ» — настоящая находка для тех, кто чаще пользуется Интернетом в ночное время. Услуга открывает возможность свободного интернет-серфинга и бесплатного общения в сети после полуночи.

С опцией «Ночь без границ» с 00.00 до 8.00 вы можете пользоваться Интернетом в неограниченном объеме на максимально доступной скорости. Популярные сайты, приложения, страницы социальных сетей, видеоролики, любимая музыка, фильмы и сериалы в высоком качестве загружаются за считанные секунды благодаря высокоскоростной технологии 4G LTE от MegaCom.

По данной тарифной опции абонентам MegaCom предоставляются ежесуточные 480 минут и 480 SMS внутри сети бесплатно. Общайтесь с друзьями и пользуйтесь безлимитным Интернетом каждую ночь!

Команда для подключения услуги *091*1#, более подробная информация — на официальном сайте компании.

«Ночь без границ» — это максимум скорости, общения и мобильных развлечений!
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