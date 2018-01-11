Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom

Компания MegaCom первая среди мобильных операторов Кыргызстана запустила инновационное приложение MegaChat, аналогов которого еще нет на телекоммуникационном рынке страны. Уникальный продукт открыл абонентам MegaCom невероятные возможности для общения.
Мессенджер позволяет значительно снизить расходы на услуги связи при общении с родственниками, друзьями и партнерами со всего мира.
Помимо звонков, в новом мессенджере от MegaCom можно обмениваться сообщениями в чатах, отправлять фото, видео и другие файлы, а также выражать свои эмоции с помощью уникальных стикеров.
Зарегистрироваться в приложении и получить виртуальный номер могут абсолютно все, даже если вы еще не являетесь абонентом MegaCom.
Чтобы воспользоваться комфортным инструментом для общения, необходимо установить на свой гаджет приложение MegaChat (для Android в Play Market или iOS в App Store).
Подробнее о MegaChat можно узнать по номеру *780 и у онлайн-консультантов на официальном сайте.