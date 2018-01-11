Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom

Компания MegaCom первая среди мобильных операторов Кыргызстана запустила инновационное приложение MegaChat, аналогов которого еще нет на телекоммуникационном рынке страны. Уникальный продукт открыл абонентам MegaCom невероятные возможности для общения.

Мессенджер позволяет значительно снизить расходы на услуги связи при общении с родственниками, друзьями и партнерами со всего мира.

Помимо звонков, в новом мессенджере от MegaCom можно обмениваться сообщениями в чатах, отправлять фото, видео и другие файлы, а также выражать свои эмоции с помощью уникальных стикеров.

Где бы вы ни были, ваши родные и близкие смогут звонить вам на виртуальный номер, а вы им — с виртуального номера по «домашним» тарифам, даже если у них еще не установлен MegaChat. Все, что нужно для пользования приложением MegaChat, это подключение к Интернету.Главными преимуществами приложения можно назвать простоту, доступность и качество связи — именно на этих трех составляющих создавался новый коммуникационный сервис MegaChat.

Зарегистрироваться в приложении и получить виртуальный номер могут абсолютно все, даже если вы еще не являетесь абонентом MegaCom.

Чтобы воспользоваться комфортным инструментом для общения, необходимо установить на свой гаджет приложение MegaChat (для Android в Play Market или iOS в App Store).

Подробнее о MegaChat можно узнать по номеру *780 и у онлайн-консультантов на официальном сайте.

MegaChat от MegaCom — твой виртуальный номер!