Более 50 сел обеспечены качественной связью от MegaCom

Лидер по охвату мобильной сетью Кыргызстана компания MegaCom продолжает расширять территорию покрытия сети и улучшать качество связи по всей республике. Наряду с развитием новой высокоскоростной технологии 4G LTE ведущий мобильный оператор повсеместно обеспечивает связью отдаленные регионы страны.

Благодаря запуску новых базовых станций жители трех областей теперь пользуются скоростным Интернетом стандарта 3G:

Ошская область: села Кара-Джигач, Ак-Джар, Алпордо, Жаны-Кызыл-Суу, Коргон, Талаа, Учкун, Чайчи, Беш-Абышка, Ийрек, Коргон, Корс-Этти, Ункур, Чалк-Ойде, Ынтымак, Эльчибек.

Таласская область: села Уч-Коргон, Кенеш, Чат-Базар, Чон-Токой, Кепюре-Базар, Талды-Булак, Уч-Булак, Арал, Уч-Эмчек, Джон-Коргон, Бакыян, Кара-Суу, Манас, Кара-Ой, Сасык-Булак, Маданият, Таш-Кудук, Кызыл Октябрь, Кен-Арал, Атая Огомбаева, Чийирчык.

Джалал-Абадская область: села Ызар, Джаны-Айыл, Кулук-Добо.

В значительной степени был улучшен 3G-сигнал благодаря расширению емкости сети в городах Бишкеке, Узгене, Таласе, Караколе и еще в 10 селах:

Ошская область: села Джаны-Ноокат, Араван.

Джалал-Абадская область: села Сузак, Масы.

Таласская область: села Кек-Токой, Джоон-Тебе, Куру-Маймак, Суулу-Маймак.

Иссык-Кульская область: села Чон-Сары-Ой и Бостери

MegaCom не забывает и об усовершенствовании уже установленных базовых станций.

Проведены технические работы по оптимизации сети в городах Бишкеке и Кара-Суу, где высокоскоростной 4G LTE для абонентов мобильного оператора стал еще быстрее.

MegaCom — надежный оператор связи.