MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания

Уделяя особое внимание удобству и комфорту своих абонентов, ведущий мобильный оператор продолжает расширять филиальную сеть во всех регионах страны.

Накануне новогодних праздников был открыт новый Центр продаж и обслуживания MegaCom, расположенный на 0 этаже в крупнейшем торгово-развлекательном центре города Asia Mall.

Также двери для абонентов ведущего мобильного оператора распахнул просторный и светлый офис в селе Сокулук. 25 декабря состоялось торжественное открытие Центра продаж и обслуживания, где ведущими мероприятия выступили Радик Эшимов и Актан Рыскельдиев. Задорные резиденты популярного в Кыргызстане скетч-шоу «Эл эмне дейт» завоевали внимание всех присутствующих веселыми конкурсами, танцами и искрометным юмором.

Теперь жители и гости села Сокулук смогут воспользоваться полным спектром услуг — приобрести номер, бесплатно зарегистрировать SIM-карту, сменить тарифный план или номер, пополнить баланс, а также получить консультацию специалиста. Центр продаж и обслуживания уже ждет своих посетителей по адресу: с. Сокулук, ул. Фрунзе, 147/2.

В честь открытия новых офисов мобильный оператор приготовил приятные сюрпризы и бонусы. До 10 января будет действовать скидка 50 процентов на номера категории «Золото» и «Платина 7500», не упустите возможность приобрести красивый номер.

Каждый абонент, посетивший Центры продаж и обслуживания MegaCom, при единовременном пополнении баланса на сумму более 100 сомов получит подарочные пакеты бесплатных минут и SMS внутри сети.

MegaCom проводит множество крупных акций и интересных конкурсов, радуя новых и уже действующих абонентов. Следите за новостями компании на страницах в социальных сетях: Facebook, Instagram, Twitter и Odnoklassniki, а также на официальном сайте megacom.kg

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