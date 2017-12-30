MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год

Накануне предстоящих новогодних праздников компания MegaCom представила новый корпоративный календарь на 2018 год для своих клиентов и партнеров. Главной темой которого стали кыргызские национальные музыкальные инструменты.

С помощью уникального дизайна в концепцию календаря вложена идея единства национальной музыки и природы нашей необъятной страны. Народные инструменты кыргызов «рождаются» из природы, а через собственное звучание передают неповторимую красоту и гармонию окружающего мира.

Каждому месяцу года соответствует изображение музыкального инструмента, который так или иначе знаком каждому кыргызстанцу. Кто все же с ними не знаком, имеют невероятную возможность не только увидеть, но и прослушать их великолепное звучание — это еще одна важная особенность календаря на 2018 год от MegaCom.

Каждый желающий может насладиться музыкой, рожденной инструментом, при помощи QR-кода, размещенного в углу каждого изображения. Для прослушивания достаточно установить на свой мобильный телефон распознаватель QR-кодов и навести объектив камеры на выбранный код. После чего перейти по отображенной на смартфоне ссылке.

Отечественный мобильный оператор на постоянной основе поддерживает исторические традиции нашего народа, развивает его богатую культуру и оказывает содействие развитию национальных ценностей Кыргызстана.