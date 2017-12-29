Будущее, которое наступило сегодня

Недавно компания MegaCom в сотрудничестве с ОАО «Доскредобанк» предоставила своим абонентам возможность пользоваться новым сервисом MegaPay. Электронный кошелек MegaPay вызывает большой интерес у абонентов. И это неудивительно! Ведь с помощью мобильного приложения MegaPay можно легко и просто оплачивать коммунальные и прочие услуги. За комментариями мы обратились к , который рассказал журналистам о советских очередях, цифровых деньгах, о смартфонах-паспортах и поведал много других интересных вещей.

- По мнению экспертов, появление мобильных приложений, подобных MegaPay, — это революция в сфере платежей. Какие преимущества дает MegaPay абонентам?

- Для ответа на этот вопрос предлагаю обратиться к истории. Во времена Союза граждане привыкли оплачивать коммунальные платежи через почтовые отделения. Здесь не редкостью были огромные очереди. Люди стремились как можно быстрее оплатить квитанции, ведь за просрочку могли оштрафовать. С распадом СССР в нашу страну пришли новые технологии. Начали появляться частные организации, которые стремились автоматизировать процессы. Но людям все равно приходилось отстаивать очередь в почтовых отделениях, и разница была лишь в том, что переводы проводились через компьютеры.

В 2000-е годы в республике появились первые платежные терминалы. Это было новое слово в системе платежей. Идея была проста: предоставить гражданам возможность самостоятельно оплачивать счета в точках «шаговой» доступности, при этом объединив все коммунальные и другие услуги в единое целое. Рассматривались несколько вариантов: открывать окошки для платежей либо поставить терминалы самообслуживания. И технологии выиграли эту гонку.

Когда стали появляться эти железные ящики, то население отнеслось к ним с недоверием. В силу сложившегося постсоветского менталитета гражданам были чужды такие новшества, как сенсорный монитор или купюроприемник. Не все абоненты понимали, как пользоваться этими устройствами. Поэтому часто можно было встретить картину, когда купюроприемник не работал только потому, что там застряла монета, или когда абоненты просто беседовали с терминалом как с сотрудником в почтовом отделении. Но со временем абоненты научились использовать терминалы по их прямому назначению, и они стали обыденным явлением в жизни кыргызстанцев.

Сегодня в сфере сервиса приема платежей происходят тектонические сдвиги. Подавляющее большинство кыргызстанцев имеют мобильные телефоны. И вот у абонентов появилась возможность оплатить различные услуги и сервисы через мобильное приложение в смартфоне. Благодаря MegaPay можно совершать платежи или переводить средства в несколько кликов в любом месте и в любое время.

И не нужно искать ближайший терминал, а тем более стоять в очередях. Смартфон является не только средством общения, но фактически стал очень компактным платежным терминалом. Это и есть революция в системе платежей.

Фото компании. Руководитель отдела продаж ЗАО «Альфа Телеком» Сергей Тахавеев

- В чем отличие и преимущества сервиса MegaPay?

- Сейчас на рынке существует несколько электронных кошельков. MegaPay можно охарактеризовать тремя словами: надежность, простота и удобство. Абоненты могут быть уверены – их платежи будут гарантированно доставлены до пункта назначения. Для компании MegaCom интересы абонентов важнее всего, поэтому мы постарались создать и внедрить сервис на самом высоком уровне.

Нужно сказать, что за основу при разработке приложения MegaPay был взят опыт зарубежных стран. Аналогичные приложения успешно протестированы в странах, где существует огромный телекоммуникационный рынок. То есть можно сказать, что это приложение уже до прихода на наш рынок прошло испытание временем и показало себя надежным и удобным.

Кроме того, в MegaPay все платежи можно совершать абсолютно бесплатно. Напомним, что в некоторых терминалах с абонента удерживается комиссия. Может для части населения это и небольшая сумма, но для большинства тратить деньги на посреднические услуги накладно. Для удобства абонентов мы сделали так, что баланс мобильного телефона можно бесплатно пополнить с платежных терминалов компании. Более 150 терминалов уже расположено в столице, и эту сеть планируется расширять.

- Люди всегда с настороженностью относились к новым технологическим решениям. А в MegaPay фигурируют такие понятия, как электронные деньги. Сложно будет в этом разобраться простому человеку? Как устроена система оплаты MegaPay?

- Мы постарались сделать сервис максимально простым и удобным. На корпоративных схемах она может показаться сложной, но на практике все просто. Интерфейс мобильного приложения интуитивно понятен. Абонентам не составит труда разобраться. Главный принцип - оплачивай все услуги с приложения MegaPay, установленного на смартфоне.

Мы изначально стремились сделать приложение понятным максимальному количеству человек. MegaPay доступен разным поколениям. Многие граждане по тем или иным причинам ограничены в передвижении и не имеют возможности произвести оплату в платежных терминалах на улицах города.

Благодаря приложению MegaPay произвести оплату можно, не выходя из дома, при этом быть максимально мобильным. Близкие в любой момент могут пополнить баланс кошелька своим родным, даже находясь за пределами страны.

Данный сервис создан в сотрудничестве с банком-партнером. Финансовый институт «конвертирует» средства, полученные от владельцев кошельков MegaPay, в электронные деньги и самостоятельно производит расчеты с поставщиками услуг. Все электронные деньги обеспечены денежными средствами, находящимися в банке. Таким образом, MegaCom гарантирует сохранность средств владельцев электронных кошельков MegaPay и обеспечивает надежность каждой операции, проведенной по сервису.

Встречается и пресловутый человеческий фактор – ошибся и отправил деньги не на тот счет. В этом случае абоненты могут оставить обращение, позвонив в специализированный колл-центр. После чего будет проведена корректировка проведенного платежа. Необходимо будет только пройти ряд процедур на достоверность предоставленной информации.

Кстати, есть множество вариантов пополнить баланс номера без взимания дополнительной комиссии: через платежные терминалы MegaCom, через промоутеров, в центрах продаж и обслуживания, фирменных салонах и т.д.

В приложении также существует возможность контроля за средствами. Абонент может в режиме онлайн следить за остатком средств на балансе. Владелец кошелька MegaPay имеет возможность ознакомиться с отчетностью, в которой будут указаны платежи, суммы, периоды и на какие счета были отправлены средства с баланса.

- Будет ли совершенствоваться MegaPay? Какие нововведения ждут абонентов ведущего сотового оператора?

- Приложение будет и дальше улучшаться, и в этом нам помогают сами абоненты. Мы постоянно держим обратную связь с ними. Люди предлагают новые идеи, и все рационализаторские предложения обязательно будут учитываться. Нужно сказать, что наши абоненты очень положительно восприняли новый сервис, это подтверждается количеством скачиваний приложения.

На сегодняшний день для абонентов MegaPay предоставляется сервис более чем от 70 поставщиков услуг. В планах - увеличить это количество до 500 сервисов. Владельцам кошельков предоставляется возможность использовать новые и популярные сервисы по всему миру, оплачивая их через приложение MegaPay. Планы у нас самые оптимистичные.

В общем, MegaPay - это будущее, которое наступило уже сегодня. Уже сейчас ясно, что смартфоны станут основным девайсом, при помощи которого можно будет расплачиваться за различные услуги. Мобильные телефоны будут незаменимыми помощниками человека – через него можно будет заказывать билеты, расплачиваться в магазине за покупки и, возможно, он станет альтернативным удостоверением личности.