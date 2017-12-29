Специалисты MegaCom провели мастер-класс по рекламе для студентов

Студенты КТУ «Манас» посетили компанию MegaCom. Специалисты отдела рекламы и информационного взаимодействия ведущего мобильного оператора поделились с учащимися секретами профессии.

Основной темой встречи стало продвижение продуктов телекоммуникационной сферы при помощи инструментов рекламы, PR и SMM. Студенты 3-го курса отделения «Связь с общественностью и рекламное дело» факультета коммуникации с неподдельным интересом слушали сотрудников MegaCom и задавали порой каверзные вопросы.

В частности, специалисты MegaCom рассказали о том, как устроен отдел рекламы в компании и за какие направления отвечают менеджеры по рекламе, копирайтингу, ATL- и BTL- специалисты. Большой интерес студентов вызвал рассказ практикующих специалистов о реальных рекламных кейсах. Специалисты компании MegaCom презентовали основы рекламного графического дизайна, с помощью которых были созданы знакомые всем макеты для наружной и печатной рекламы оператора.

Также студенты узнали о специфике профессиональной деятельности рекламиста в большой компании и взаимодействии с отделом маркетинга. В качестве напутствия специалисты подчеркнули, что профессия рекламиста обязывает человека, выбравшего ее, быть разносторонне развитым, и призвали ребят быть любознательными, активными и постоянно совершенствовать свои знания и навыки.

«Мегаком является одной из крупнейших компаний страны. И я в своих лекциях всегда привожу ее в пример. В Мегакоме рекламная и пиар деятельность поставлена на систематическую основу, и будущие специалисты могут почерпнуть здесь много полезной информации. Поэтому мы стараемся почаще выводить студентов на практику, чтобы они могли наглядно посмотреть, как работают успешные компании. Такие встречи, как глоток свежего воздуха. Мы даем теоретические знания, а сотрудники Мегакома поделились практическими советами. Нужно сказать, что в последние годы работа PR-сотрудника стала очень актуальной и вошла в топ пять самых востребованных профессий в Кыргызстане», - сказала младший научный сотрудник факультета коммуникации КТУ «Манас» Мээрим Артышева.

«Подобные встречи мы проводим регулярно. В свое время были проведены подобные беседы в стенах университетов «Манас», «ОшГУ», АУЦА. Все время убеждаюсь, у нас очень талантливая молодежь, которая жаждет знаний. Верю, что подобные встречи – это наш скромный вклад в образование и формирование будущих асов своего дела», - отметил руководитель отдела рекламы и информационного взаимодействия MegaCom Жумгалбек Омурканов.