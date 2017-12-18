10 преимуществ новых дебетных карт от Kyrgyzkommertsbank

Kyrgyzkommertsbank запустил выпуск бесконтактных дебетных карт Mastercard Standard Contactless и Visa Classic payWave с выгодными условиями и тарифами. Теперь держатели карт смогут получать возврат в размере 1 процента с каждой покупки и обналичивать без комиссии в любом банкомате КР.

Мы подготовили 10 преимуществ новых карт.

Возврат 1 процента с каждой покупки

При каждой покупке, оплаченной картой Mastercard Standard Contactless или VisaClassicpayWave в торгово-сервисных предприятиях или в Интернете,Kyrgyzkommertsbank возвращает обратно на карту 1 процент от стоимости покупки. Количество проведенных платежей и сумма покупок не ограничены.

Свобода от комиссий за обналичивание

Держатели карт теперь могут не волноваться о том, где снять наличные или как найти поблизости банкомат своего банка. С новыми картами Mastercard Standard Contactless и Visa Classic payWave от Kyrgyzkommertsbank комиссия за снятие наличных в любых банкоматах Кыргызстана − 0 сомов.

Доход 5 процентов по карте

Теперь можно не только оплачивать картой, но и получать с нее стабильный доход. Kyrgyzkommertsbank начисляет 5 процентов годовых на остаток средств, размещенных на карте в сомах. Вознаграждение начисляется ежедневно на остаток средств на карте. Сумма начисленного вознаграждения зачисляется на карту ежемесячно в последний календарный день месяца.

Бесплатный выпуск и годовое обслуживание

Kyrgyzkommertsbank выпускает карты Mastercard Standard Contactless и Visa Classic payWave бесплатно. Годовое обслуживание в первый и последующий годы − 0 сомов.

0 сом за оплату коммунальных и других услуг

При помощи сервиса интернет-банкинга Homebank.kg можно без комиссии оплачивать коммунальные услуги, сотовую связь, ТВ, интернет и другие услуги, не выходя из дома.

До 10 процентов R!бонусов

Оплачивайте товары и услуги картой у партнеров бонусной программы Rakhmat и получайте до 10 процентов R!бонусов! Их можно потратить у любого из партнеров программы Rakhmat. 1 R!бонус равен 1 сому. Список партнеров

7 процентов R!бонусов при бронировании на сайте booking.com

Kyrgyzkommertsbank совместно с эксклюзивным партнером booking.com предоставляет держателям карт Mastercard Standard Contactless и Visa Classic payWave возможность получать возврат 7 процентов от суммы бронирования в виде R!бонусов при заказе номера в любой точке мира на партнерской странице booking.com. Условия программы

Пополнение карты — 0 сомов

Бесплатно пополнить карту можно в банкоматах с функцией приема наличных Cash-in или в кассах филиалов Kyrgyzkommertsbank.

Адреса банкоматов Cash-in

Адреса и контакты филиалов

0 сомов за получение выписки об остатке в банкоматах Kyrgyzkommertsbank

Если вам неудобно следить за остатком по карт-счету через интернет-банкинг Homebank.kg, вы всегда можете бесплатно получить выписку об остатке денежных средств на карте в банкоматах Kyrgyzkommertsbank.

Три счета на одной карте

Карты Mastercard Standard Contactless и Visa Classic payWave предоставляют возможность проводить операции одновременно по трем счетам: в сомах, долларах США и евро.

Кроме того, с картой Mastercard Standard Contactless можно совершать онлайн-переводы с карты на карту Mastercard любого банка с помощью финансового портала Homebank.kg. С карты на карту Mastercard от Kyrgyzkommertsbank можно переводить денежные средства с комиссией всего 70 сомов независимо от суммы перевода. С карты Mastercard любого банка на карту Mastercard от Kyrgyzkommertsbank перевод осуществляется бесплатно.

Станьте одним из первых обладателей самой выгодной карты от Kyrgyzkommertsbank, не выходя из дома или офиса. Вы можете заказать ее онлайн с бесплатной доставкой по всему Кыргызстану на сайте www.kkb.kg по следующим ссылкам:

ОАО «Кыргызкоммерцбанк» − японско-кыргызский банк, который оказывает широкий спектр банковских услуг на территории Кыргызской Республики. Банк имеет наивысший статус Принципиального члена международных платежных систем Visa, Mastercard и Union Pay International, обслуживает карты Visa, Mastercard, Maestro, AmericanExpress, Union Pay International и карты национальной платежной системы Элкарт.