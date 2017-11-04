Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных

Мобильный оператор О! желает кыргызстанцам отличных выходных и объявляет о том, что для удобства клиентов сеть магазинов O!Store и офисов продаж и обслуживания компании по всей стране будет работать в штатном режиме. Поэтому, если вы запланировали покупку смартфона, хотите подключиться к прогрессивной сети О!, это не повод откладывать планы «на потом».

«Мы продолжаем реализацию стратегии «24/7» и стараемся сделать обслуживание у нас максимально удобным. Большинство наших отделений уже давно работают без выходных. И мы рады сообщить, что и в эти выходные, когда весь Кыргызстан будет отдыхать, вся сеть наших офисов будет открыта для клиентов»,— сказал Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!.

Компания стремится быть ближе к своим абонентам, чтобы каждый кыргызстанец, вне зависимости от места проживания, мог воспользоваться полным спектром телекоммуникационных услуг и получить консультацию недалеко от дома или места работы.

По любым вопросам касательно мобильной связи в формате 24/7 можно связаться с оперативной группой обслуживания клиентов компании через:

WhatsApp: + 996 705 070 700;

Viber: Мобильный оператор О!. Найти нас можно по ссылке http://chats.viber.com/okgmobile

Telegram: @Nurtelecom_bot;

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« Онлайн-чат на сайте www.o.kg;

Управлять услугами связи самостоятельно можно через:

Личный кабинет: lk.o.kg ;

; Приложение « Мой О!

Мобильный оператор О! на связи 24/7.