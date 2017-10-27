ГК «Стилсофт»: Общество вводят в заблуждение относительно «Безопасного города»

26 октября 2017 года опубликован ответ экс-главы МВД М.Турганбаева депутату И.Карамушкиной с приложением информации о проведении тендера. В указанном заявлении сообщается о нарушениях, якобы имевших место в ходе тендера, а также о некой «коррупционной составляющей».

Приведенные М.Турганбаевым доводы распространялись неоднократно различными способами и имели попытку намеренно создать ложное представление о деятельности компании «Стилсофт».

Нами ранее направлялось опровержение относительно заявлений М.Турганбаева, дискредитирующих деловую репутацию компании «Стилсофт». Также 04.05.2017 было размещено обращение относительно судебных решений с указанием вопросов, которые, по нашему мнению, не были объективно исследованы судом («Безопасный город» могли бы запустить год назад»). Помимо этого, в адрес экс-главы ведомства направлялись письменные опровержения.

Однако наши обращения, как и подтверждение о применении финансовой модели исключительно в интересах Кыргызской Республики, не были доведены до общественности. Равно как и то, что от внимания общественности были скрыты положительные отзывы правоохранительных структур (ФСБ, МВД России) относительно компании «Стилсофт», представленных МВД КР в ответ на направленные запросы. Более того, МВД отклонило предложение компании «Стилсофт» лично убедиться в наличии производства компании, а также ознакомиться с внедренными проектами «Безопасный город», функционирующих на аппаратно-программных комплексах, разработанных компанией «Стилсофт».

В этой связи полагаем, нет необходимости в очередной раз приводить какую-либо детальную информацию.

Вместе с тем считаем неприемлемым вводить общество в заблуждение, что руководство компании «Стилсофт Бишкек» якобы не явилось в МВД для подписания соглашения, и заявляем, что данная информация не соответствует действительности.

Отметим, что на протяжении всего переговорного процесса, в том числе в рамках деятельности межведомственной рабочей группы, в которой, помимо представителей местной компании, принимал участие и представитель российской компании «Стилсофт», МВД не проявило конструктивного подхода в разрешении поставленных перед рабочей группой задач.

Мы также с сожалением отмечаем, что проведенный тендер в составе комиссии депутатов Жогорку Кенеша, представителей МВД, Министерства экономики и иных государственных органов, а также общественных организаций обозначили как «коррупционная составляющая».

Безусловно, внедрение проекта «Безопасный город» является одним из приоритетных направлений в достижении задач по обеспечению общественной безопасности и снижению уровня смертности и травматизма на дорогах.

В этой связи мы, как и ранее заявляли, готовы предоставить консультации уполномоченным органам республики в случае необходимости с учетом имеющегося у нас опыта проектирования, производства и внедрения инновационных технических решений по фиксации нарушений правил дорожного движения и обеспечения общественной безопасности.

Отметим, что за последние два года нами успешно реализованы проекты по «Безопасному городу» в 19 городах России в рамках государственной программы. Также наши специалисты принимают участие в разработке федеральной концепции «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город».

В завершение заявляем, что готовы предоставить консультации уполномоченным государственным органам вне зависимости от принятых правительством Кыргызской Республики решений.

С уважением,

руководитель группы компаний «Стилсофт» Ю.Стоянов