Компания «Ал-Халал» получит сертификат мирового признания

Известный в Кыргызстане производитель колбасных изделий компания «Ал-Халал» планирует получить сертификат всемирной организации по стандартизации «ХАССП». С этим документом продукция компании будет признана халяльной во всем мире.

Радостной новостью руководители компании поделились на Дне открытых дверей в минувшую пятницу, куда были приглашены лидеры мусульманского духовенства, партнеры компании и журналисты.

Мероприятие организовали в колбасном цехе «Ал-Халал» в районе Института земледелия. В просторном дворе чистого производственного здания, где для гостей накрыли столы, а на импровизированной сцене играли музыканты одного из кыргызских национальных ансамблей, собралось много людей.

Как рассказали организаторы, на Дне открытых дверей они хотели показать технологическую цепочку производства изнутри и получить благословение духовенства. Вся продукция имеет сертификат «Халал-индустрии», который компания получила одной из первых в стране.

Генеральный директор Центра развития халал-индустрии Мыктыбек Арстанбек отметил, что торговая марка «Ал-Халал» одной из первых в Кыргызстане получила международный сертификат халал и начала работать по международным стандартам. Он также считает, что компания совершила революционный шаг в индустрии.

«Компания предлагает качественную халяльную продукцию, полезную для здоровья пищу, - сказал заместитель муфтия Жоробай Шергазиев. - Будьте ближе к халалу».

Пока собирались гости, главный технолог колбасного цеха Нурлан Дуйшеналиев провел для журналистов экскурсию, чтобы показать цепочку производства: от туш халяльного мяса до уже готового продукта.

Компания «Ал-Халал» производит более 80 видов колбасных изделий. Ее история берет начало с 2012-го. Два года становилась победителем конкурса «Выбор года».

Сначала решили показать свою, можно сказать, гордость — отдел вакуумной упаковки.

— Особенность вакуумной упаковки в том, что она долгое время может держать продукт в первоначальной свежести, — рассказал технолог Нурлан Дуйшеналиев.

По его словам, вторая особенность — сохранение гигиеничности продукта. «Как вы знаете, в супермаркетах много людей трогают колбасы руками, выбирают, а вакуумная упаковка защищает от микробов», — сказал он.

К тому же современный станок все делает сам, не требуя вмешательства человека. О том, что в компании «Ал-Халал» серьезное внимание уделяют стерильности, говорят даже кварцевые лампочки, расположенные в каждом отделении.

Цепочка производства от заготовки мяса до упаковки полностью проверяется и согласовывается отделом по выдаче сертификатов «Халяль» при ДУМК.

В следующем отделении висят туши мяса: говядина, баранина, конина. На каждой — печати ветеринара. Мясо компании много лет поставляют фермерские хозяйства.

Удивил шкаф копчения. В полностью компьютеризированном оборудовании немецкого производства используют опилки дерева из Европы. Оказывается, специальные, экологически чистые опилки для копчения колбас и сосисок у нас не делают.

В целом придирчивые и любопытные журналисты увидели чистый цех с современным автоматизированным оборудованием. Кстати, на производство нас пустили только в специальной, одноразовой стерильной одежде.

Однако доверие к качеству продукции внушили даже не стерильные цеха, западные технологии и свежее мясо, а богобоязненность руководства компании. Для них слово «халал» и соблюдение всех его норм и требований в приоритете.

Качество подтверждают и простые сотрудники.

— Мы сами едим произведенную здесь колбасу, потому что видим, как она делается и что она из чистого мяса, — рассказала вязальщица колбасного цеха Гуляим Сыйналиева.

Лучшая рекомендация и весомый аргумент качества!