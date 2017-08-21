Жаркий август, череда жарких открытий. В Кок-Джаре открылся супермаркет Globus

В Бишкеке в районе «Кок-Джар» состоялось торжественное открытие нового супермаркета Globus. Это шестой магазин сети. Расположился он по адресу: улица Шабдана Баатыра, 4/2 — Ахунбаева.

Масштабные открытия гипер- и супермаркетов сети всегда проходят на позитивной волне и приносят радость взрослым и детям. Торжественное мероприятие, приуроченное к открытию супермаркета посетили жители ближайших районов и не только. На этот раз гостей развлекали веселые детские аниматоры и артисты цирка. Также на сцене выступили Кайрат Примбердиев и Гульджигит Калыков. Не обошлось и без традиционных конкурсов с щедрыми подарками от партнеров сети.

«У нас сегодня настоящий праздник. Очень долго ждали открытия супермаркета в нашем районе. Теперь, наверное, будем каждый день ходить за покупками, потому что раньше в «Кок-Джаре» не было достойной торговой точки. Спасибо сети Globus за такой щедрый подарок. Думаю, его оценят не только местные жители, но и горожане, проезжающие мимо кольца на отдых в горы. Теперь можно купить все необходимое по пути», — отметил гость открытия Улук Джумагулов.

Также все желающие могли получить накопительные карты, которые позволяют экономить на покупках, накапливая бонусы.

Накопительные карты можно бесплатно получить в любом гипер- или супермаркете сети, заполнив специальную анкету на информационной стойке. Анкету, кстати необязательно заполнять в магазине, можно забрать с собой, заполнить дома и принести обратно, получив взамен карту. Владельцы карт могут получать специальные скидки, накапливать бонусные баллы и расплачиваться ими за покупки, 1 бонус = 1 сом.

Также именинники получают скидку в размере 30 процентов на часть товаров собственного производства сети Globus, элитную алкогольную продукцию и товары для праздника. А, еще полезные, приятные, нужные подарки и скидки в дни рождения своих детей.

«Сегодня мы открыли уже шестой магазин сети Globus. И снова волнуемся, как в первый раз. Ведь главное для нас — чтобы покупатели были довольны, чтобы им понравился праздник и новый супермаркет. Стоит отметить, август выдался очень насыщенным. Совсем недавно, 4 августа, мы открыли супермаркет в районе «Ак-Орго», сегодня порадовали жителей «Кок-Джара», а 25 августа проведем долгожданное открытие супермаркета в микрорайоне «Тунгуч». Вдохновение и главная награда для нас — это многочисленные отзывы наших покупателей, которые мы получаем в социальных сетях, на сайте и по «Горячей линии». Благодаря им мы понимаем, что создаем полезные магазины для жителей столицы», — рассказал руководитель отдела по работе с клиентами сети Globus Роман Захаров .

Globus-Кок-Джар — это 900 квадратных метров торговой площади, просторные проходы, 5 касс, удобная парковка.

В новом супермаркете жители Бишкека смогут купить все необходимое: свежие продукты питания, товары для дома и сада, мыло-моющие средства и многое другое. Подчеркнем, особое внимание в сети Globus уделяется собственному производству. Производственный цех предлагает покупателям более двадцати видов хлеба, свыше двадцати наименований салатов и готовых горячих блюд. Цех также выпускает полуфабрикаты и кондитерские изделия.

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