Покупателям хотят упростить выбор: соки и «не соки» разделят в магазинах

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в постановление правительства «Об упорядочении торговой деятельности на территории Кыргызской Республики» от 30 сентября 2014 года № 560.

Как отмечается в справке-обосновании, документ разработали для защиты прав потребителей, улучшения условий хранения и реализации продуктов питания, повышения информированности покупателей о составе товаров и создания условий для удовлетворения потребностей населения в здоровом питании.

Проектом предлагается внести изменения в Правила торговли отдельными видами товаров.

В частности, субъекты торговой деятельности будут обязаны размещать натуральные соки и сокосодержащие продукты отдельно — на разных витринах, полках или специально выделенных торговых участках.

Это должно обеспечить их четкое физическое разграничение в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза.

Кроме того, на каждом торговом участке с соковой продукцией должна размещаться достоверная и хорошо читаемая информация о составе товаров, включая обязательное указание наличия соковых компонентов в сокосодержащих напитках.

Данные меры направлены на предотвращение введения потребителей в заблуждение.

Также проект предусматривает новые требования к размещению товаров отечественного производства. В торговых залах площадью свыше 50 квадратных метров предлагается выделять отдельные стеллажи или полки для кыргызской продукции с обозначением страны происхождения шелфтокером «Органика».

В магазинах площадью от 200 квадратных метров над местами продажи отечественных товаров должны устанавливаться легкие рекламные конструкции с соответствующей маркировкой.

В торговых залах свыше 200 квадратных метров дополнительно предусматривается размещение информационных указателей, вывесок, шелфтокеров и баннеров «Органика» для привлечения внимания покупателей.
