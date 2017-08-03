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Бизнес

Личный кабинет О! — самый простой и быстрый способ управления связью

Управляйте услугами в режиме онлайн, подключайте дополнительные опции и сервисы, меняйте тариф, контролируйте расходы и получайте информацию о состоянии своего лицевого счета быстро, просто, без ожидания! Зайдите на сайт lk.o.kg, выберите язык обслуживания, пройдите регистрацию и получите персональный «виртуальный» офис обслуживания своего номера в мобильной сети О!.

В Личном кабинете О! вы можете за считанные секунды:

  • проверить состояние счета;
  • получить информацию о подключенных услугах;
  • изменить тарифный план;
  • выбрать и подключить ТВ-пакеты с любимыми телеканалами;
  • получить детализацию разговоров. 

Пользоваться личным кабинетом можно даже при нулевом балансе, ведь интернет-трафик при использовании сервиса бесплатный. При возникновении любой нештатной ситуации вам не придется бежать на поиски ближайшего офиса или звонить в контакт-центр, ведь большую часть вопросов можно решить через личный кабинет. 

Напомним, получить онлайн-консультацию и оперативный ответ на свой вопрос независимо от времени суток и дня недели можно, обратившись на официальные страницы О! в социальных сетях. Мы всегда на связи для наших абонентов на страницах в социальных сетях Facebook, Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники» или Twitter. Нас можно найти, введя в поиск @OKGmobile. Вы также можете написать нам в любом из мессенджеров, где мы онлайн круглосуточно: в WhatsApp: + 996 705 070 700, в Viber: Мобильный оператор О!, в Telegram: @Nurtelecom_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.

С личным кабинетом О! услуги связи всегда под контролем!
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