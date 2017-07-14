Сеть АЗС «Газпромнефть» вручила призы победителям акции «Тонны драйва»

Клиенты АЗС «Газпромнефть» стали свидетелями настоящего праздника: на одной из заправочных станций вручали призы и подарочные сертификаты победителям акции «Тонны драйва».

На кон были поставлены 3 тонны премиального топлива G-Drive 95, 10 спортивных велосипедов и 250 топливных сертификатов на 20 литров G-Drive 95.

Счастливчики

На АЗС звучит драйвовая танцевальная музыка, на площадке брутальные композиции из черно-оранжевых шаров, целая вереница новеньких велосипедов Giant, которые так и хочется оседлать, мальчишки не сводят с них глаз, скорее бы уж нажать на педали, фотографируются на их фоне.

Счастливчиков выбрали из свыше 50 тысяч участников розыгрыша с помощью генератора случайных цифр в присутствии независимой комиссии. Кто же они?

— Вы победитель или зритель? — задаю вопрос молодому мужчине.

— Победитель. Выиграл по акции 20 литров бензина.

— Здорово! Представьтесь.

— Ильяс Бапиев, водитель.

— Были удивлены своим выигрышем?

— Очень. Постоянно заправляюсь и даже не думал, что попаду в счастливчики.

«Газпромнефти» не изменяем!

Рядом с мужчиной постарше жена и трое сыновей-подростков. Это Александр Добыш из Новопавловки. Никогда ничего не выигрывал, а тут — вот вам! — велосипед. Оказалось, он не только победитель, но и многодетный отец. В семье 11 детей, уже и внуки есть. Велосипед, понятное дело, здесь простаивать не будет.

Глава семьи рассказал, что работает на спецмашине — «Мерседесе-эвакуаторе» и постоянно заправляется дизельным топливом. Да уже и взрослый сын за рулем, тоже заправляется на этих же АЗС. «Газпромнефти» не изменяем!» — говорит он серьезно и рассказывает, что его знакомые, которые занимаются ремонтом машин, в один голос утверждают: к ним приезжают клиенты только с других заправок, так как от некачественного бензина летят насосы и форсунки. «У тех, кто заправляется на «Газпромнефти», вся аппаратура в порядке!» — утверждает Александр Добыш. Верим!

Тем временем людей становится все больше, и напряжение нарастает. Тонны драйва на подходе!

С топливом АЗС «Газпромнефть» машина оживает!

Это говорит Игорь Кукушкин, еще один победитель акции «Тонны драйва», выигравший велосипед. Он признался, что за всю жизнь выиграл только пачку чая, а тут привалила неожиданная удача!

«Я дизайнер, заправляюсь часто: по работе много приходится ездить по городу. Можно сказать, что машина — это мой кабинет. Когда позвонили и сообщили, даже не поверил. Зашел на сайт компании — точно есть моя фамилия. Ну что сказать? Радость, конечно», — рассказывает он. Вместе с ним радуется и маленький сын, уж он-то точно покрутит колеса.

Только «Газпромнефть»: машина не мучается, не дымит!

Так считает один из самых удачливых участников акции Абдрап Акматов. Солидный водитель такси со стажем, он выиграл 1300 литров премиального топлива G-Drive! Это сколько же на вскидку? Даже представить трудно!

«Все время заправляюсь на АЗС «Газпромнефть», однажды позвонили и сообщили вот о таком мощном выигрыше. Сказали принести паспорт. Рад, конечно!» — говорит он и подтверждает, что изменять любимой компании даже не думает. Правильное решение!

G-Drive — самый лучший бензин

Праздник — всегда праздник. А когда церемонию вручения призов ведет Эрик Молдалиев — это праздник вдвойне. Весело, легко и достойно.

И вот уже звучат фамилии победителей. Один за одним они выходят к ведущему и получают топливные сертификаты и подарки. «Забирайте свой велосипед, жмите на педали. Зеленого вам светофора и зеленой дороги!» — говорит ведущий.

Тут же победителей фотографируют на память, а потом делают общее фото. Снято!

Ведущий добавляет, что играть клиенты АЗС «Газпронефть» могут и дальше. Никаких ограничений нет. Впереди — масса призов, их просто тонны.

Заместитель генерального директора по розничным продажам Алишер Жолчуев, завершая церемонию, сказал: «Наша компания реализует нефтепродукты, соответствующие европейскому экологическому стандарту. Заправляясь у нас, автовладельцы берегут экологию и здоровье кыргызстанцев».

Вы убедились, что акции наша компания проводит честно, прозрачно. Повторю: вы можете снова участвовать в любой из них. С 17 июня мы проводим фантастическую акцию под названием «Выиграйте мечту!». На кону свыше 400 ценных призов, в том числе 2 путешествия на двоих в любую точку мира. А самый желанный (и он же главный приз) — недвижимость на побережье озера Иссык-Куль. Заместитель генерального директора по розничным продажам Алишер Жолчуев

От этого сообщения все радостно зашумели. Конечно, будем заправляться в сети АЗС «Газпромнефть» и участвовать во всех акциях, говорили люди. Это наша компания!