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Бизнес

«7 АТА» («Жети Ата») сближает поколения

При официальном партнерстве компании «Газпромнефть Азия» скоро на все экраны страны выйдет первый фильм 2024 года «7 АТА» («Жети Ата»).

Фильм расскажет историю талантливого, но ленивого повара Самата, который мечтает о жизни в США. Однако его планы рушатся, когда он встречает духи своих отцов из разных эпох. Вместе они отправляются в удивительное путешествие по времени, где Самат узнает о своих корнях, традициях и встречает своего настоящего отца.

Режиссер фильма Эльдияр Ешимбеков, известный своим проектом «Жарайт Сити», обещает создать кинокартину, которую оценят даже те, кто обычно не посещает кинотеатры.

Шамиль Фаттахов, один из сценаристов сериала «Черный Двор», утверждает, что «7 АТА» изменит мнение зрителей о кыргызском кинематографе. «В фильм вложена душа», — добавляет сценарист.

«Без прошлого — нет будущего!» — это главная идея кинокартины. Фильм призывает чтить традиции и уважать историю. «7 АТА» обещает стать кинематографическим событием года. Познакомьтесь с захватывающим миром приключений, наполненным смехом и драмой, вместе с «Газпромнефть Азия».

Премьера фильма состоится 4 января.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/283558/
просмотров: 5017
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