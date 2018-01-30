Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?

В Интернете появилось очередное видео общественного деятеля Аскара Турдугулова. Он известен тем, что проводит социальные эксперименты в общественных местах на предмет удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На этот раз Аскар провел эксперимент на АЗС «Газпромнефть», расположенной на пересечении улицы Сухэ-Батора и Южной магистрали. Эта АЗС оказалась приспособленной для ЛОВЗ.

Удобные пандусы для заезда в магазин. Широкие коридоры для свободного перемещения внутри магазина. Открытые торговые полки, холодильные камеры. Оборудованная специализированными поручнями и кнопкой помощи уборная комната. В случае если клиенту потребуется помощь, то он всегда может позвать операторов АЗС.

Как сообщили в компании «Газпром нефть Азия», в настоящее время насети «Газпромнефть» комплексно предусмотрены:







Чтобы заправиться или воспользоваться другими услугами, имеющимися на АЗС, лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимо трижды просигналить и помахать рукой. Сотрудники АЗС должны выйти и оказать услуги.

Колл-центр 5151 (звонок с мобильного телефона бесплатный)

«В компании в круглосуточном режиме работает Единый центр поддержки клиентов по короткому номеру 5151 (звонок с мобильного телефона бесплатный). Поступившие обращения, вопросы и предложения будут в обязательном порядке приняты во внимание. Либо сотрудники центра поддержки клиентов, либо профильные сотрудники компании постараются помочь обратившемуся в максимально короткие сроки в решении возникшего вопроса», — сообщила главный специалист по связям с общественностью компании «Газпром нефть Азия» Айжан Тыналиева.

Адреса АЗС, удобных для лиц с ограниченными возможностями здоровья: