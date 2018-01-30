Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?

В Интернете появилось очередное видео общественного деятеля Аскара Турдугулова. Он известен тем, что проводит социальные эксперименты в общественных местах на предмет удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.
На этот раз Аскар провел эксперимент на АЗС «Газпромнефть», расположенной на пересечении улицы Сухэ-Батора и Южной магистрали. Эта АЗС оказалась приспособленной для ЛОВЗ.
- Удобные пандусы для заезда в магазин.
- Широкие коридоры для свободного перемещения внутри магазина.
- Открытые торговые полки, холодильные камеры.
- Оборудованная специализированными поручнями и кнопкой помощи уборная комната. В случае если клиенту потребуется помощь, то он всегда может позвать операторов АЗС.
Чтобы заправиться или воспользоваться другими услугами, имеющимися на АЗС, лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимо трижды просигналить и помахать рукой. Сотрудники АЗС должны выйти и оказать услуги.
Колл-центр 5151 (звонок с мобильного телефона бесплатный)
«В компании в круглосуточном режиме работает Единый центр поддержки клиентов по короткому номеру 5151 (звонок с мобильного телефона бесплатный). Поступившие обращения, вопросы и предложения будут в обязательном порядке приняты во внимание. Либо сотрудники центра поддержки клиентов, либо профильные сотрудники компании постараются помочь обратившемуся в максимально короткие сроки в решении возникшего вопроса», — сообщила главный специалист по связям с общественностью компании «Газпром нефть Азия» Айжан Тыналиева.
Адреса АЗС, удобных для лиц с ограниченными возможностями здоровья:
- АЗС № 5: г. Бишкек, ул. Кулатова, 9б.
- АЗС № 8: г. Бишкек, пр. Чуй, 39а.
- АЗС № 11: г. Бишкек, ул. Горького, 1/4.
- АЗС № 13: г. Бишкек, ул. М. Ганди, 179.
- АЗС № 16: г. Бишкек, ул. Льва Толстого, 17б.
- АЗС № 29: г. Бишкек, ул. Сыдыгалиева, 7/1.
- АЗС № 30: г. Бишкек, ул. Сухэ-Батора, 1.
- АЗС № 31: г. Бишкек, мкр. «Улан», 2/1, пересекает ул. Ахунбаева.
- АЗС № 38: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 102а.
- АЗС № 50: г. Кара-Балта, ул. Жайыла Баатыра, 176 (пересекает ул. 8 Марта).