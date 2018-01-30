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Бизнес

Удобны ли АЗС «Газпромнефть» для людей с ограниченными возможностями здоровья?

В Интернете появилось очередное видео общественного деятеля Аскара Турдугулова. Он известен тем, что проводит социальные эксперименты в общественных местах на предмет удобства для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На этот раз Аскар провел эксперимент на АЗС «Газпромнефть», расположенной на пересечении улицы Сухэ-Батора и Южной магистрали. Эта АЗС оказалась приспособленной для ЛОВЗ.

Как сообщили в компании «Газпром нефть Азия», в настоящее время на 10 заправочных станциях нового формата сети «Газпромнефть» комплексно предусмотрены:

  1. Удобные пандусы для заезда в магазин.
  2. Широкие коридоры для свободного перемещения внутри магазина.
  3. Открытые торговые полки, холодильные камеры.
  4. Оборудованная специализированными поручнями и кнопкой помощи уборная комната. В случае если клиенту потребуется помощь, то он всегда может позвать операторов АЗС.


Чтобы заправиться или воспользоваться другими услугами, имеющимися на АЗС, лицам с ограниченными возможностями здоровья необходимо трижды просигналить и помахать рукой. Сотрудники АЗС должны выйти и оказать услуги.

Колл-центр 5151 (звонок с мобильного телефона бесплатный)

«В компании в круглосуточном режиме работает Единый центр поддержки клиентов по короткому номеру 5151 (звонок с мобильного телефона бесплатный). Поступившие обращения, вопросы и предложения будут в обязательном порядке приняты во внимание. Либо сотрудники центра поддержки клиентов, либо профильные сотрудники компании постараются помочь обратившемуся в максимально короткие сроки в решении возникшего вопроса», — сообщила главный специалист по связям с общественностью компании «Газпром нефть Азия» Айжан Тыналиева.

Адреса АЗС, удобных для лиц с ограниченными возможностями здоровья:

  • АЗС № 5: г. Бишкек, ул. Кулатова, 9б.
  • АЗС № 8: г. Бишкек, пр. Чуй, 39а.
  • АЗС № 11: г. Бишкек, ул. Горького, 1/4.
  • АЗС № 13: г. Бишкек, ул. М. Ганди, 179.
  • АЗС № 16: г. Бишкек, ул. Льва Толстого, 17б.
  • АЗС № 29: г. Бишкек, ул. Сыдыгалиева, 7/1.
  • АЗС № 30: г. Бишкек, ул. Сухэ-Батора, 1.
  • АЗС № 31: г. Бишкек, мкр. «Улан», 2/1, пересекает ул. Ахунбаева.
  • АЗС № 38: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 102а.
  • АЗС № 50: г. Кара-Балта, ул. Жайыла Баатыра, 176 (пересекает ул. 8 Марта).
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