Стали известны победители акции «Сапарыбыз бир 3 года» сети АЗС «Газпромнефть»

26 апреля состоялся долгожданный розыгрыш крутых призов акции «Сапарыбыз бир 3 года».

Были разыграны:

3 iPhone XS Max;

3 40-дюймовых плазменных телевизора Smart TV;

3 Sony PlayStation 4 в комплекте с игрой «FIFA 19»;

12 сертификатов на заправку премиальным топливом G-Drive 95 номиналом 500 л, 300 л, 100 л, 50 л.

Акция «Сапарыбыз бир 3 года», приуроченная к трехлетию действия программы лояльности на топливном рынке Кыргызстана, проходила в сети АЗС «Газпромнефть» с 21 февраля по 24 апреля 2019 года.

В акции приняли участие более 64 тысяч держателей карт лояльности «Сапарыбыз бир», накопивших более 323 тысяч виртуальных билетов. Розыгрыш проводился в режиме онлайн с использованием сайта Random.org в присутствии коллегии независимых наблюдателей.

«Акция «Сапарыбыз бир 3 года» — это наша благодарность лояльным клиентам. К трехлетию программы лояльности мы хотели поблагодарить автовладельцев и разыграть ценные подарки.

Гарантия заправки качественным топливом, начисление баллов по карте лояльности, предельно простая и прозрачная механика участия и ультрасовременные призы — это те преимущества, которые стали доступны участникам акции «Сапарыбыз бир 3 года». Мы всегда стремимся сделать больше для тех, кто в пути!» — отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти Азии» Алишер Жолчуев.

Сеть АЗС «Газпромнефть» поздравляет победителей розыгрыша по акции «Сапарыбыз бир 3 года» и благодарит своих клиентов за участие!

Программа лояльности «Сапарыбыз бир» — выбирайте свою выгоду!

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Программа лояльности «Сапарыбыз бир» сети АЗС «Газпромнефть» — это накопительная бонусная программа. На территории Кыргызской Республики она действует с января 2016 года. На сегодня к программе присоединились более 198 тысяч автовладельцев.

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане реализует нефтепродукты экологического стандарта Евро-5 производства Омского нефтеперерабатывающего завода. «Газпромнефть-Омский НПЗ» является одним из наиболее высокотехнологичных заводов России и входит в число крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий в мире.

Список победителей акции «Сапарыбыз бир 3 года».