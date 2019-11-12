Клиентам сети АЗС «Газпромнефть» вручили новые кроссоверы

1 ноября прошло награждение победителей финального этапа акции «Удваиваем драйв!» от сети АЗС «Газпромнефть». Два новых автомобиля Hyundai Creta 2019 года в самой максимальной комплектации достались мастерам сферы косметических услуг из Бишкека Светлане Булыгиной и Нелли Клименко.

За финальным розыгрышем в прямом эфире радиостанции Radio Record и выбором победителей следили звезды шоу-бизнеса и спорта — Кайрат Примбердиев, Сергей Душимов, Салтанат Аширова, Убайдулла Тохтурбаев и другие приглашенные специальные гости, которые входили в жюри конкурса. Процесс отбора победителей также транслировался в официальных сообществах сети АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане.

Светлана Булыгина, победитель акции: «Когда мне позвонили из студии и сообщили новость, я была шокирована. Не верила, что вообще что-нибудь выиграю. Я зарегистрировала всего две карты, и одна из них принесла мне автомобиль — очень щедрый подарок от сети АЗС «Газпромнефть», совпавший с рождением моего ребенка. Победа в акции стала очень символичной для нашей семьи — практически подарок на полугодие малыша. Спасибо сети АЗС «Газпромнефть» за такие акции!».





Нелли Клименко, победитель акции: «С самого начала я чувствовала, что могу выиграть! Сказала мужу, давай регистрировать на мою карту лояльности, я знаю, что все получится. Направляла все свои позитивные мысли в это русло, верила и надеялась. Лишь однажды, когда я заболела, моя уверенность пошатнулась. Но в целом я так сильно этого хотела. Многие были шокированы, почему я так спокойно воспринимаю эту грандиозную новость, почему не показываю эмоций. Мне казалось, мои намерения были услышаны, и все случилось так, как и должно быть. Сейчас я испытываю огромный прилив доброй позитивной энергии, знаю, что с этого дня в нашей жизни будут чудесные изменения!».





Помимо главных призов, в акции «Удваиваем драйв!» были разыграны путешествие, смартфоны, телевизоры, велосипеды, часы и сертификаты на бесплатную заправку топливом G-Drive.

На протяжении шести месяцев клиенты сети АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане могли попытать удачу в розыгрыше призов акции «Удваиваем драйв!». За шанс получить новые кроссоверы в финале боролись все ранее не вошедшие в список победителей 182 тысячи 775 скретч-карт, зарегистрированные в одном из двух этапов акции «Удваиваем драйв!».

Списки победителей второго этапа акции «Удваиваем драйв!» доступны на корпоративном сайте «Газпром нефти Азии».