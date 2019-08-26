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Бизнес

Сеть АЗС «Газпромнефть» удваивает драйв клиентов

Фото «Газпром нефти Азии». Аида Самакова, победитель первого этапа акции «Удваиваем драйв!»

Сеть АЗС «Газпромнефть» подвела итоги первого этапа масштабной акции «Удваиваем драйв!». С 15 мая по 31 июля автомобилисты заправлялись на АЗС и регистрировали коды в надежде выиграть главный приз — путешествие в любую точку мира.

По условиям, скретч-карты с кодом выдавались за 10 заправок от 10 литров обычным топливом или 5 заправок премиальным топливом G-Drive. Затем код нужно было зарегистрировать в мобильном приложении «Удваиваем драйв!» или на сайте акции. Всего участники зарегистрировали более 63 тысяч кодов, 81 из них оказался победным.

Розыгрыш призов прошел 7 августа в студии популярной радиостанции Radio Record. Счастливые коды выбирали с помощью генератора случайных чисел. Уже по традиции победителей определяли в присутствии независимых экспертов. В студию также пригласили автомобилистов, которые в сообществах сети АЗС «Газпромнефть» в Facebook и Instagram сообщили о своем желании удостовериться в честности и прозрачности розыгрыша.

Главный приз достался Аиде Самаковой, она отправится в путешествие туда, куда пожелает.

Аида Самакова, победитель первого этапа акции «Удваиваем драйв!»: «Победа была очень неожиданной! Меня убедила зарегистрировать коды мама, я успела зарегистрировать всего два. На награждение пришла с женихом, мы как раз готовимся к свадьбе, а тут такой подарок — свадебное путешествие в любую точку мира! Спасибо огромное сети АЗС «Газпромнефть».

Церемония награждения состоялась в середине августа в главном офисе «Газпром нефти Азии». Ведущим мероприятия выступил популярный радиодиджей Эрик Молдалиев.

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане ежегодно проводит акции для клиентов. Но «Удваиваем драйв!» — особенная: в финале разыграют два автомобиля, ведь в акции выбирают счастливые коды, которые могут принадлежать одному и тому же автомобилисту.

Нурзат Сатыбалдиев, начальник управления розничных продаж «Газпром нефти Азии»: «Искренне поздравляю всех победителей первого этапа акции «Удваиваем драйв!» и благодарю клиентов сети за выбор АЗС «Газпромнефть». Каждый день мы трудимся, чтобы предоставить автовладельцам только первоклассную продукцию и сервис. Рады видеть каждого 24 часа в сутки 7 дней в неделю».

Второй этап акции «Удваиваем драйв!» уже начался и продлится до 15 октября. Розыгрыш призов пройдет 23 октября.

Сеть АЗС «Газпромнефть» — мы делаем больше для тех, кто в пути!

Списки победителей первого этапа акции «Удваиваем драйв!» доступны на корпоративном сайте «Газпром нефти Азии».
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