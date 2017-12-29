7 достижений 2017 года

Компания «Газпром нефть Азия» подводит итоги.

Уходящий год выдался насыщенным и богатым на события. Подводя итоги, можно сказать, что он стал периодом развития, временем реализации многих начинаний, задуманных в 2016 году.

Лидер не меняется

Вот уже 11 лет компания «Газпром нефть Азия» занимает лидирующие позиции на топливном рынке Кыргызстана. 2017 год не изменил этой тенденции. Совокупный годовой оборот реализованных нефтепродуктов — только по предварительным данным — превысил 300 тысяч тонн, что позволило пополнить бюджет страны на 2,5 миллиарда сомов.

«Газпром нефть Азия» по-прежнему остается лидером среди нефтетрейдеров по размерам налоговых и иных платежей.

Спрос на качество растет

Два года назад сеть АЗС «Газпромнефть» (сегодня это 38 современных заправочных станций) полностью перешла на реализацию нефтепродуктов экологического класса Евро-5. С 2014 года в сети реализуется топливо G-Drive с улучшенными характеристиками.

Сеть работает с Омским НПЗ, входящим в группу компаний «Газпром нефти», — крупнейшим российским заводом, на котором производится каждый 8-й литр бензина в стране. Омский нефтеперерабатывающий завод — это не только огромные объемы, но и отличное качество продукции, неоднократно подтвержденное сертификатами и знаками качества всероссийских конкурсов. Именно качество топлива всегда отличало сеть АЗС «Газпромнефть» от других, и оно же позволило компании завоевать доверие огромного числа автолюбителей.

«Газпромнефть» стала первой и единственной в Кыргызстане сетью АЗС, предложившей клиентам топливо с улучшенными характеристиками G-Drive. Продукт, к которому рынок сначала отнесся скептически, довольно скоро продемонстрировал, что в Кыргызстане есть водители, готовые платить за бензин чуть больше ради улучшения экологии и сохранности двигателя.

В 2017 году продажи G-Drive выросли на 30 процентов по сравнению с предыдущим периодом.

На первом месте безопасность и удобство клиентов

Компания «Газпром нефть Азия» никогда не экономила на капитальных вложениях, что позволило за 6 лет превратить все АЗС сети «Газпромнефть» в современные многофункциональные комплексы. Инфраструктура АЗС соответствует самым жестким требованиям промышленной и экологической безопасности: все — начиная от подъездных путей и заканчивая резервуарами для хранения топлива — выстроено так, чтобы предупредить саму возможность чрезвычайных ситуаций. Резервуары двустенные, трубопровод изолирован так, чтобы ни одна капля горючего не попала в почву. Любая деталь в работе АЗС продумана до мелочей, а сотрудники регулярно участвуют в учениях по технике безопасности и экстренному реагированию.

К настоящему моменту в развитие объектов «Газпром нефть Азии» инвестировано свыше 9,4 миллиарда сомов.

Отметим, что «Газпромнефть» — одна из самых удобных сетей с точки зрения клиента. Помимо самой АЗС, здесь есть магазины с богатым ассортиментом товаров (свыше 2 тысяч наименований), Drive Cafe, набирающие популярность у водителей, бесплатный Wi-Fi и подкачка шин. Инфраструктура предусматривает даже пандусы для людей с особыми нуждами. Благодаря этому аббревиатура «АЗС» теперь ассоциируется не с запахом бензина, а с ароматом свежесваренного зернового кофе и горячей выпечки, а сама заправка — с комфортом.

70 процентов клиентов присоединились к программе лояльности

Заправляясь в сети АЗС «Газпромнефть», вы получаете не только качественное топливо и отличный сервис, но и приятные бонусы. Об этом знает каждый постоянный клиент сети.

Бонусы обеспечивает программа лояльности «Сапарыбыз бир». Имея на руках карту участника, водитель автоматически получает скидку до 3 процентов от стоимости бензина при любых покупках в магазине при АЗС «Газпромнефть» в виде баллов. Баллы попадают на карту, и позднее их можно использовать при оплате топлива или какого-нибудь товара в магазинах сети АЗС. Приятно, правда?

По данным на конец 2017 года, картами программы «Сапарыбыз бир» обзавелись 70 процентов клиентов.

«Ваш звонок очень важен для нас»

Для сотрудников Единого центра поддержки клиентов компании «Газпром нефть Азия» это не просто красивая фраза, а лозунг каждого дня. За год ими было обработано свыше 60 тысяч обращений, и каждое из них детально изучено. Номер Единого центра поддержки 5151 работает круглосуточно, позволяя оперативно получить ответ на любой вопрос о работе АЗС, причем звонок с мобильного бесплатный.

Более того, в 2017 году 21 АЗС сети «Газпромнефть» снабдили CRM-системой для общения с клиентами в режиме реального времени. Здесь можно оставить жалобы и предложения, будучи уверенным, что обращение не затеряется. Это помогает компании учитывать в ежедневной работе пожелания клиентов.

С призами жизнь веселее!

В течение всего 2017 года в сети АЗС «Газпромнефть» проходили интересные акции, позволяющие получить дополнительные бонусы как при покупке топлива на заправке, так и в магазинах, и в Drive Cafe. Самой масштабной стала акция «Выиграйте мечту!», длившаяся с июня по октябрь. Было разыграно 400 призов, а также 2 путешествия на двоих в любую точку мира и суперприз — новый трехкомнатный коттедж в клубном городке Royal Beach на побережье озера Иссык-Куль. Розыгрыш проводился в прямом эфире радио «Рекорд» и транслировался официальными аккаунтами «Газпромнефти» в социальных сетях.

Думая о будущем, действуем в настоящем

Корпоративная социальная ответственность (КСО) — то, что отличает компании, смотрящие в будущее, от тех, кто ведет бизнес ради бизнеса.

Для «Газпром нефть Азии» корпоративная социальная ответственность — одно из традиционных направлений работы, в разные годы позволившее решить вопросы приобретения профессионального опыта для студентов-отличников, чествования ветеранов Великой Отечественной и озеленения нашей столицы.

В 2016 году в компании принята новая корпоративная ценность «Безопасность и забота об экологии».

«Жизнь и здоровье людей — наивысшая ценность, и мы убеждены, что никакие высокие результаты не могут быть оправданы, если они достигнуты с нарушениями правил безопасности, противоречат принципам защиты окружающей среды»

За 11 лет работы сотрудниками компании в ходе субботников было высажено свыше 2 200 кустарников живой изгороди, более 4 200 цветочных растений и свыше 670 саженцев деревьев. Самой крупной в истории компании посадкой стала аллея Нефтяников, заложенная в этом году вдоль улицы Масалиева (Южная магистраль). Эта улица через несколько лет, когда подрастут молодые деревья, обещает стать самой зеленой улицей в городе.