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Бизнес

Добро пожаловать в Private Banking ОАО «Росинбанк»

В одном из самых престижных уголков Бишкека торжественно открылся флагманский офис обслуживания ОАО «Росинбанк» — Private Banking.

Председатель правления ОАО «Росинбанк» Евгений Немеринский поблагодарил гостей за то, что нашли время прийти и разделить этот радостный момент с банком: «Так сложились карты и звезды, что мы расположились в клубном доме «Карвен». Мы сделали все возможное и невозможное, чтобы нашим клиентам хотелось возвращаться в этот оазис спокойствия, комфорта и уюта снова и снова».

Премиальный офис ОАО «Росинбанк» — это индивидуальный подход и безграничные возможности в мире уникальных премиум-решений, разработанных на уровне европейских стандартов банковского обслуживания.

Private Banking открывает для своих клиентов уникальные преимущества в сфере финансовых и нефинансовых услуг: от получения индивидуальных тарифов на банковские продукты до консалтинга в различных областях и выполнения эксклюзивных дополнительных поручений.

Персональный менеджер качественно решит все задачи клиентов и членов их семей, гарантируя полную конфиденциальность и безопасность.

Добро пожаловать в Private Banking ОАО «Росинбанк»!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/50810/
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