Бакыт Торобаев в перспективе видит Бишкек по образу Сингапура

Бакыт Торобаев раскритиковал членов правительства за отсутствие практических шагов по выводу Кыргызстана из транзитного тупика: «Сегодня создается новый свободный континентальный рынок между ЕАЭС и ШОС, его население составляет 3,5 миллиарда человек, и Кыргызстан находится в самом центре этого рынка. Бишкек в перспективе может стать административным и финансовым центром этой площадки, как, к примеру, Сингапур».

«Правительство дистанцировалось от решения таких важных вопросов как проект Кумтор, строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а международный аэропорт «Манас» так и не смог стать международным, транзитным хабом», — заявил Бакыт Торобаев.