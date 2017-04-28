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Бизнес

Бакыт Торобаев в перспективе видит Бишкек по образу Сингапура

Бакыт Торобаев раскритиковал членов правительства за отсутствие практических шагов по выводу Кыргызстана из транзитного тупика: «Сегодня создается новый свободный континентальный рынок между ЕАЭС и ШОС, его население составляет 3,5 миллиарда человек, и Кыргызстан находится в самом центре этого рынка. Бишкек в перспективе может стать административным и финансовым центром этой площадки, как, к примеру, Сингапур».

«Правительство дистанцировалось от решения таких важных вопросов как проект Кумтор, строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, а международный аэропорт «Манас» так и не смог стать международным, транзитным хабом», — заявил Бакыт Торобаев.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/50789/
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