ОсОО «Альянс Алтын» начало строительство дорог и инфраструктуры на «Джеруе»

25 апреля состоялось торжественное мероприятие, посвященное официальному началу строительства межплощадочных дорог на золоторудном месторождении Джеруй в Таласской области. В церемонии приняли участие заместитель председателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР А.Сапаралиев, руководители местных органов власти, депутаты Бекмолдоевского айыльного кенеша, сотрудники ОсОО «Альянс Алтын» и подрядных организаций.

Мероприятие началось с гимна Кыргызской Республики и поднятия флага Кыргызстана. Далее слово было предоставлено зампредседателя ГКПЭН А.Сапаралиеву, который выразил уверенность, что «Джеруй» станет одним из самых успешных экономических проектов в истории современного Кыргызстана.

Также выступили заведующий отделом полномочного представительства правительства КР в Таласской области Б.Турсуналиев, первый заместитель акима Таласского района К.Табышов, глава Бекмолдоевской сельской управы К.Молдобеков. Выступающие подчеркнули необходимость и важность реализации проекта «Джеруй» для развития экономики не только региона, но и всей Кыргызской Республики. По их словам, жители Таласской области уже получают ощутимую помощь от компании «Альянс Алтын», поддерживают ее деятельность и с нетерпением ждут скорейшего ввода в действие золотоизвлекательной фабрики и начала полноценной работы предприятия.

Представители подрядных организаций генеральный директор ОсОО «Жолчу» Э.Назаралиев и генеральный директор ОсОО «Жагалмай» Г. Зарипова обязались выполнить работу по строительству дорог на выделенных им участках в строгом соответствии с международными стандартами и сообщили о наличии необходимой для этого специальной техники и опыта работы.

Генеральный директор ОсОО «Альянс Алтын» М.Шубин сообщил, что во время встречи с активом и жителями Таласской области 31 марта было обещано, что в конце апреля компания начнет строительство межплощадочных дорог и инфраструктуры. Во исполнение этих обещаний компанией уже проведены тендеры и объявлены первые победители: две кыргызстанские дорожно-строительные компании. Сегодня они официально приступают к работе на своих участках дороги. В ближайшее время подключатся еще две.

М.Шубин подчеркнул, что пришла тяжелая специализированная техника премиум-класса: немецкие 10-тонные экскаваторы, бульдозеры и т. п.

С начала мая начнется реализация проекта по восстановлению энергетики: установят подстанции, проведут линии электропередачи, а также восстановят вахтовый поселок. Все указанное является свидетельством начала полномасштабной работы на Джеруе

После торжественного перерезания красной ленточки участники мероприятия осмотрели специализированную технику, отремонтированные и полностью подготовленные к эксплуатации жилые корпуса и офисные помещения для инженерно-технического персонала ОсОО «Альянс Алтын».

Торжественное мероприятие завершилось посадкой зеленых насаждений, что символизирует готовность компании к неукоснительному соблюдению экологических норм в своей деятельности.