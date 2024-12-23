ОсОО «Альянс Алтын» получило престижную награду AmCham Awards – 2024 в номинации «Лучший работодатель года». Торжественное вручение состоялось 12 декабря 2024 года в рамках ежегодного мероприятия Американской торговой палаты AmCham GALA 2024, прошедшего в отеле Hyatt Regency Bishkek.

Тема вечера, объединившего лидеров бизнеса, международные организации, представителей дипломатического корпуса и государственных структур, – «Искусственный интеллект в бизнесе». Участники обсудили роль инноваций в трансформации корпоративной среды и поделились успешными кейсами.

Центральным событием стало вручение наград AmCham Awards – 2024, подчеркивающих выдающиеся достижения в различных областях бизнеса.

Звание «Лучший работодатель года», присужденное компании «Альянс Алтын», подтверждает ее стремление создавать лучшие условия для профессионального развития сотрудников, поддерживать высокий уровень корпоративной культуры и обеспечивать комфортную и безопасную рабочую среду.

Для компании «Альянс Алтын» сотрудники всегда были ключевой ценностью. Постоянное внимание к их благополучию, создание возможностей для обучения, профессионального роста и обеспечение справедливых условий труда лежат в основе ее успеха. Получение этой награды является не только признанием проделанной работы, но и стимулом для дальнейшего совершенствования внутренних процессов.

«Мы гордимся этой наградой и благодарим Американскую торговую палату за высокую оценку нашей работы. Успех компании невозможен без сильной команды, и для нас всегда приоритетом является благополучие наших сотрудников и их удовлетворенность. Эта награда мотивирует нас двигаться вперед, развивая корпоративную культуру и предлагая новые возможности для наших работников», — отметили представители компании «Альянс Алтын».

Отметим, по состоянию на 30 ноября 2024 года на руднике «Джеруй» вахтовым методом работает 784 сотрудника компании «Альянс Алтын». 559 работников — жители Таласской области, остальные 225 сотрудников являются жителями других регионов республики.