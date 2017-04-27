ОАО «Росинбанк» расширяет спектр финансовых услуг в сфере ценных бумаг

Также банк включен в Реестр лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Полученные лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке открывают клиентам банка доступ к расширенному спектру операций в управлении портфелем ценных бумаг.
«Профессиональная деятельность на фондовом рынке — одно из наших приоритетных направлений. Мы постоянно работаем над развитием комплексных финансовых услуг и предлагаем клиентам банка больше возможностей», — прокомментировал данное событие заместитель председателя правления Алмаз Бекназартегин.
ОАО «Росинбанк» выражает уверенность в повышении интереса к рынку ценных бумаг и в скором времени предложит своим клиентам востребованные услуги в этой сфере.