ОАО «Росинбанк» расширяет спектр финансовых услуг в сфере ценных бумаг

на осуществление брокерской деятельности,

на доверительное управление инвестиционными активами,

на осуществление дилерской деятельности.

ОАО «Росинбанк» получил три лицензии Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве КР:

Также банк включен в Реестр лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Полученные лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке открывают клиентам банка доступ к расширенному спектру операций в управлении портфелем ценных бумаг.

«Профессиональная деятельность на фондовом рынке — одно из наших приоритетных направлений. Мы постоянно работаем над развитием комплексных финансовых услуг и предлагаем клиентам банка больше возможностей», — прокомментировал данное событие заместитель председателя правления Алмаз Бекназартегин.

ОАО «Росинбанк» выражает уверенность в повышении интереса к рынку ценных бумаг и в скором времени предложит своим клиентам востребованные услуги в этой сфере.