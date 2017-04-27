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Бизнес

ОАО «Росинбанк» расширяет спектр финансовых услуг в сфере ценных бумаг

ОАО «Росинбанк» получил три лицензии Государственной службы регулирования и надзора за финансовым рынком при правительстве КР:

  • на осуществление брокерской деятельности,
  • на доверительное управление инвестиционными активами,
  • на осуществление дилерской деятельности.

Также банк включен в Реестр лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Полученные лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке открывают клиентам банка доступ к расширенному спектру операций в управлении портфелем ценных бумаг.

«Профессиональная деятельность на фондовом рынке — одно из наших приоритетных направлений. Мы постоянно работаем над развитием комплексных финансовых услуг и предлагаем клиентам банка больше возможностей», — прокомментировал данное событие заместитель председателя правления Алмаз Бекназартегин.

ОАО «Росинбанк» выражает уверенность в повышении интереса к рынку ценных бумаг и в скором времени предложит своим клиентам востребованные услуги в этой сфере.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/50659/
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