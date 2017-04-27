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Бизнес

«Кыргызтелеком» откроет новые точки бесплатного доступа в Интернет через wi-fi

В 2017 году ОАО «Кыргызтелеком» откроет в республике ряд бесплатных точек доступа в Интернет через сети wi-fi. Об этом на ежегодном собрании акционеров компании сообщил глава ОАО Нурлан Мадаминов.

По его данным, в этом году в целях обеспечения населения бесплатным доступом в Интернет компания планирует открыть ряд точек wi-fi.

В частности, ожидается открытие бесплатных точек доступа в Интернет в социальных объектах, в местах скопления туристов, образовательных учреждениях и др.

Кроме этого, по словам Н.Мадаминова, компания проводит модернизацию имеющейся сети точек wi-fi по стране, обеспечивая население бесплатным доступом к Мировой паутине, что положительно отразится на благосостоянии и образованности граждан Кыргызской Республики.

«Модернизация сети wi-fi позволит увеличить количество одновременных пользователей Интернета», — сказал Н.Мадаминов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/50642/
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