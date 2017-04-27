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Бизнес

Впервые за два года акционеры «Кыргызтелекома» получат дивиденды

По итогам 2016 года дивиденды ОАО «Кыргызтелеком» составили 59 миллионов 320 тысяч сомов. Об этом 26 апреля на ежегодном собрании акционеров сообщил глава компании Нурлан Мадаминов.

Отметим, акционеры ОАО последние два года не получали дивиденды от своих акций, так как доходы компании за последние шесть лет резко падали.

Так, размер дивидендов основных акционеров компании по итогам 2016 года составил:

• Фонд по управлению государственным имуществом при ПКР (77,83 процента акций) — 46 миллионов 174,1 тысячи сомов;
• Социальный фонд КР (12,51 процента акций) — 7 миллионов 421 тысячу сомов;
• остальные акционеры (9,56 процента акций) — 5 миллионов 725 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/50640/
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