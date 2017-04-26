Начало работы Центра обработки данных запланировано на 2017 год

«В 2017 году ОАО «Кыргызтелеком» на материально-технической базе компании планирует запустить в эксплуатацию Центр обработки данных», — заявил сегодня, 26 апреля, на ежегодном собрании акционеров ОАО глава компании Нурлан Мадаминов.

Он пояснил, что Центр обработки данных — специализированное здание с особыми помещениями, используемыми для размещения и бесперебойной работы серверного и сетевого оборудования, подключенного к магистральным сетям передачи данных и каналам сети Интернет.

Ожидается завершение строительства ЦОД профессионального уровня, который обеспечит безопасность и сохранность информации по общепризнанным мировым стандартам (TIRIII), при этом уровень доступности услуг составит не менее 99,997 процента Нурлан Мадаминов

Глава компании подчеркнул, что по прогнозам, запаса мощности ЦОД хватит для размещения таких реализуемых и планируемых государством к реализации проектов, как:

• проект «Безопасный город»;

• группа проектов под общим знаменателем «Электронное правительство»;

• оцифровка архивов, документов и т. д.