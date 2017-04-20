ОАО «Росинбанк» объявляет о старте уникальной Программы лояльности. В течение нескольких месяцев всем клиентам предоставляется шанс получать за обслуживание в банке ценные подарки. За каждую банковскую операцию клиентам начисляются баллы, которые суммируются и при накоплении призовых сумм обмениваются на подарки.

Чем больше баллов, тем больше гарантированных призов!

Преимущества стартовавшей сегодня программы — это круглосуточный доступ к учету собранных баллов через интернет-банкинг и информирование о накоплении призовых сумм через смс-уведомления. Подключение к услугам интернет-банкинга и смс-информирования бесплатно!

В накоплении баллов участвуют следующие операции (услуги) ОАО «Росинбанк»:

депозиты физических лиц;

депозиты индивидуальных предпринимателей;

Интернет-банкинг;

валютообменные операции;

денежные переводы без открытия счета;

денежные переводы по системе SWIFT;

денежные переводы (клиринг/гросс);

выпуск платежных карт;

выпуск кредитных карт;

услуга смс-информирования по карточным операциям.

В Программе лояльности ОАО «Росинбанк» могут принять участие физические лица, индивидуальные предприниматели, а также юридические лица в рамках зарплатных проектов на всей территории Кыргызской Республики.

Программа лояльности действует до конца 2017 года.

Подробнее о программе можно узнать в точках обслуживания банка, на сайте и в контакт-центре по номеру (0312) 55 44 44.