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Бизнес

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Росинбанк»: итоги 2016 года

Сегодня годовое общее собрание акционеров ОАО «Росинбанк» большинством голосов утвердило финансовые итоги и отчет о деятельности банка за 2016 год, а также планы развития на 2017-й.

ОАО «Росинбанк» получило положительное заключение независимого внешнего аудитора — компании Grant Thornton LLC, занимающей седьмую позицию в рейтинге крупнейших международных аудиторско-консультационных организаций в мире. По заключению аудиторов, «финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение банка по состоянию на 31 декабря 2016 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)».

По итогам работы в 2016 году ОАО «Росинбанк» входит в рейтинг ТОП-10 коммерческих банков Кыргызской Республики по основным финансовым показателям и остается одним из крупнейших налогоплательщиков страны, перечислившим в виде налогов в бюджет государства 113,9 миллиона сомов. Одним из важных событий 2016 года стала смена учредителей и внесенный новыми акционерами дополнительный капитал в размере 132,5 миллиона сомов. В итоге совокупный капитал банка на 01.01.2017 года составил 1 миллиард 873 миллиона сомов, и по данному показателю «Росинбанк» входит в первую пятерку коммерческих банков Кыргызской Республики.

Отмечено активное участие «Росинбанка» в 2016 году в государственных программах по кредитованию: осенью подписано соглашение о сотрудничестве с Государственной ипотечной компанией по программе «Доступное жилье 2015–2020», а по результатам подготовительной работы, начатой в прошлом году, банк стал партнером Российско-Кыргызского фонда развития по кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса.

Команда ОАО «Росинбанк» рассчитывает в ближайшей перспективе нарастить темпы и улучшить свои позиции на рынке банковских услуг. Особое внимание будет уделено повышению эффективности, развитию современных электронных каналов продаж, переводу части клиентских операций в сферу дистанционного банковского обслуживания и централизации бизнес-процессов.

Также решением годового общего собрания акционеров утвержден состав членов совета директоров ОАО «Росинбанк»: Лаврова Ольга Владимировна, Моряков Игорь Дмитриевич, Осмоналиев Айбек Шермамбетович, Салымбеков Аскар Мааткабылович, Сухачев Владимир Петрович, Токтоналиева Назгуль Турусбековна, Усубалиев Эрмек Сыргакович.

В завершение акционеры выразили признательность правлению банка и сотрудникам за проделанную в 2016 году работу, за умение вести бизнес в жестких конкурентных условиях несмотря на форс-мажорные обстоятельства.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/48506/
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