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Бизнес

«Росинбанк» приглашает на уникальную выставку монет начала XVI века

Вчера во всем мире стартовало глобальное образовательное движение Global Money Week («Всемирная неделя денег»). Первым мероприятием, положившим начало Всемирной неделе денег в ОАО «Росинбанк», стала нумизматическая выставка «2017 год — 500 лет образования кыргызской народности».

В торжественном открытии экспозиции монет XVI века приняла участие Карина Авакян, региональный консультант Global Money Week по Европе, Центральной Азии и Южной Африке. По ее словам, проведение выставки древних монет в коммерческом банке с привлечением известных экспертов в области нумизматики — это уникальное событие в рамках проведения Всемирной недели денег.

ОАО «Росинбанк» искренне благодарит за помощь в организации выставки кандидата исторических наук КР Александра Камышева — профессионального нумизмата и археолога, предоставившего собрание монет и научные данные о Ляйлякском кладе начала XVI века. Всего в находке отмечены монеты более 25 городов: Балха и Герата (Афганистан); Хисара, Хутталяна и Вахша (Таджикистан); Мерва (сов. Мары в Туркменистане); Бухары, Самарканда, Куфина и Ташкента (Узбекистан); Сайрама и Яс (сов. Туркестан в Казахстане); Кашгара (Синьцзян — Уйгурский автономный район Китая) и уникальная монета Маргуна ― ныне айыльный центр (Баткенская область, Кыргызстан).

Со слов ведущего нумизмата республики, комплексное исследование монет позволило проследить торговые связи, денежные реформы, местонахождение монетных дворов, эстетическое мировоззрение тюркоязычных народов, мастерство столичных резчиков штемпелей и низкий уровень квалификации их коллег в периферийных уделах, а также многие другие интересные факты, представляющие научный интерес для историков.

Приглашаем всех желающих на нумизматическую выставку «2017 год — 500 лет образования кыргызской народности» в филиал ОАО «Росинбанк-Бишкек»: г. Бишкек, ул. Токтогула, 187 (пересекает ул. Турусбекова).
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/48137/
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