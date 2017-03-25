MegaCom приглашает 26 марта на велопробег в Бишкеке!

Долгожданное событие для любителей велоспорта — открытие велосезона — состоится уже завтра, 26 марта. Самое время подготовить своих железных коней или позаботиться о брони велотранспорта.
Веломарш обещает быть грандиозным, и он вновь проходит под флагом компании MegaCom.
Жители и гости столицы дружной велоколонной проедут по центральным улицам города. На финише в парке Победы их будут ждать ведущие мероприятия, которые поднимут настроение искрометными шутками и веселыми конкурсами, участники которых смогут выиграть фирменные подарки от мобильного оператора.
Жители и гости столицы дружной велоколонной проедут по центральным улицам города. На финише в парке Победы их будут ждать ведущие мероприятия, которые поднимут настроение искрометными шутками и веселыми конкурсами, участники которых смогут выиграть фирменные подарки от мобильного оператора.
Ну, а финальный пикник с вкусным пловом состоится по сложившейся традиции в горном массиве
Колонну будет сопровождать патрульный автомобиль ДПМ и опытные маршалы из числа участников Федерации
В веломероприятии может принять участие любой желающий. Все, что нужно, это исправный велосипед и знание базовых правил дорожного движения.
Компания MegaCom активно поддерживает спортивные события, выступая за спорт и здоровый образ жизни. Присоединяйтесь к мероприятию на Facebook и будьте в курсе всех подробностей.
MegaCom — за спорт и здоровый образ жизни!