В атмосфере весеннего обновления и празднования Нооруза компания RCA Living с гордостью представляет Spring Festival, который состоится с 13.00 до 21.00 22 марта 2026 года в Royal Central Park — Hippodrome (г. Бишкек, улица Шаршена Термечикова, 16).
Мероприятие организовано масштабно и на высоком профессиональном уровне, предлагая гостям насыщенную программу: впечатляющее фейерверк-шоу в честь Нооруза с современными звуковыми и световыми эффектами; непрерывные художественные выступления — уличные танцы, живая музыка, цирковые номера и шоу иллюзионистов; игровые площадки и мастер-классы для детей и всей семьи; посадка 500 деревьев в рамках концепции «зеленого города» Royal Central Park; волшебный запуск 2 тысяч плавающих фонарей в озере Nomad Heritage; ярмарка с более чем 30 гастрономическими и развлекательными зонами; интерактивные игры на сцене и уютный вечер у костра с акустической музыкой.
Гости смогут полностью погрузиться в праздничную атмосферу с интерактивными играми на сцене и увлекательным розыгрышем Lucky Draw с призовым фондом до 200 000 сомов, включая главный приз — iPad Air 128GB.
Spring Festival — это не просто праздник, а старт серии ежемесячных мероприятий в Royal Central Park, объединенных идеей «Dream City Starts Now». Уже сегодня жители Бишкека могут наслаждаться полноценными выходными в формате «All-in-One» — месте, где жизнь, развлечения и общение для всей семьи гармонично объединены.
«Dream City Starts Now» — это не просто символическое заявление, а обязательство внедрять новый стандарт жизни через каждый ежедневный опыт в Royal Central Park. Настоящий город мечты определяется не масштабом или архитектурой, а эмоциями, которые он дарит: удобством в каждом движении, теплом в каждом совместном моменте и уверенностью, когда все потребности удовлетворены в едином пространстве.
Жилая среда, интегрированная инфраструктура и сплоченное сообщество формирют истиннуюя ценность формата «All-in-One». Здесь понятие «счастливого города» перестает быть абстракцией и становится ощутимым, измеримым и частью повседневного опыта.
Не случайно страны, стабильно возглавляющие рейтинги счастья, такие как Финляндия, Дания, Швейцария и Норвегия, развивают города по интегрированной модели, уделяя особое внимание зеленым зонам, развитой инфраструктуре и социальным связям.
Согласно World Happiness Report, ключевыми факторами, определяющими удовлетворенность жителей, являются качество среды, доступность инфраструктуры, социальные связи и баланс между работой и личной жизнью. В то же время исследования концепции «15-минутного города» в области урбанистики показывают, что близость всех необходимых сервисов снижает уровень стресса, усиливает социальные взаимодействия и улучшает психическое здоровье.
Опираясь на эти мировые стандарты, Royal Central Park создает не просто место для жизни, а формирует новый стиль жизни — где счастье ощущается в каждом моменте, прямо в сердце Бишкека.
«Every moment counts — Every value lasts» — это не просто слова, а реальность, которая начинается уже сегодня в Royal Central Park.
Информация о мероприятии — призы и специальные предложения
Время: 13.00 — 21.00
Дата: 22 марта 2026 года.
Место: Royal Central Park — ипподром, Бишкек.
Горячая линия: +996 707 666 688.
Основная программа
13.00 — 19.00
- Более 30 гастрономических и развлекательных зон.
- Посадка 500 деревьев.
- Игры и розыгрыш призов до 200 тысяч сомов.
- Развлечения для детей и всей семьи.
- Живые выступления: музыка, цирк, иллюзия.
19.00 — 21.00
- Концерт, живая музыка.
- Костер и акустическая программа.
- Запуск 2 тысяч фонариков на озере Nomad Heritage.
- Праздничный фейерверк в честь Нооруза.
Специальное предложение в период Рамадана (08.03 — 31.03.2026): Дополнительная скидка 5 процентов на стоимость квартиры от RCA Living (суммируется с другими акциями).
Специальный розыгрыш: выиграйте два электромобиля и золотые призы на сумму до 6,5 миллиона сомов.