Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов

3 марта 2026 года проект Royal Central Park официально начал строительство подсекции The Essence — первой части, реализуемой в рамках генерального плана мегаполиса. Это событие не только знаменует важный этап в развитии проекта, но и открывает новый стандарт жизни в Бишкеке, где современная архитектура, комплексная инфраструктура и международный стиль жизни объединяются в одном пространстве.

По случаю начала строительства подсекции The Essence компания RCA Living также запускает специальную весеннюю акцию: дополнительная скидка 5 процентов для 60 квартир, по которым будет успешно заключена сделка до 31 марта 2026 года (применяется одновременно с другими действующими предложениями проекта).

Эта программа представляет собой привлекательную возможность для покупателей и инвесторов приобрести квартиры на раннем этапе проекта на выгодных условиях.

Церемония начала строительства The Essence также открывает серию ключевых мероприятий Royal Central Park в марте 2026 года. После церемонии 3 марта, 14 марта 2026 года проект проведет официальную церемонию начала строительства подсекции 1 и запуск продаж квартир в башнях Lyra (Y3) и Atlas (Y2). Мероприятие состоится непосредственно на территории проекта Royal Central Park по адресу: город Бишкек, улица Шаршена Термечикова, 16.

The Essence — самая уникальная подсекция Royal Central Park, состоящая из пяти башен Y-образной формы — современного дизайнерского решения, позволяющего максимально использовать естественный свет и виды из каждой квартиры. Такая структура обеспечивает оптимальное солнечное освещение и естественную вентиляцию, а также снижает влияние микроклимата на жилые пространства. Y-образная форма увеличивает расстояние между башнями, создавая больше приватности и ощущение пространства в городской среде.

Помимо архитектуры, The Essence задуман как «город в саду», где 50 процентов площади подсекции отведено под зеленые зоны и инфраструктуру. Жители получают доступ к закрытым объектам: ландшафтные сады в греческом стиле, бассейн для всех сезонов, фитнес-центр, коммерческие подиумы, сады на крыше и управление по международным стандартам. Эта полностью интегрированная экосистема позволяет жителям пользоваться услугами для жизни, досуга и здоровья прямо на территории комплекса.

Ранее, в январе и феврале 2026 года, Royal Central Park успешно провел мероприятия по продажам башен Lyra (Y3) и Atlas (Y2), вызвав значительный интерес как у покупателей, так и у инвесторов. Особенно востребованы квартиры на верхних этажах (15–28 этажи) благодаря панорамным видам, спокойной атмосфере и долгосрочной стабильной ценности.

Высотные квартиры становятся все более популярными в растущих городах. Помимо панорамных видов и более здоровой среды, квартиры на верхних этажах обычно лучше сохраняют стоимость и быстрее дорожают со временем.

В России высотные жилые комплексы в Москве и Санкт-Петербурге демонстрируют высокую ликвидность и стабильный рост цен благодаря интегрированной инфраструктуре и профессиональному управлению.

В Южной Корее высокие квартиры в городских комплексах Сеула являются стандартом для среднего и высшего класса, с высокой плотностью населения и полностью интегрированной коммерческой инфраструктурой.

В Японии tower mansions в Токио и Осаке считаются крайне стабильными активами благодаря центральному расположению, продуманной планировке и строгим стандартам эксплуатации, что позволяет поддерживать долгосрочную ценность через несколько циклов рынка.

Эти примеры показывают, что с ростом доходов на душу населения и повышением требований к качеству жизни переход на высотные квартиры в интегрированных городских комплексах неизбежен — тенденция, которой постепенно следует и Бишкек.

В настоящее время Бишкек переживает аналогичную трансформацию: растет спрос на современные, грамотно спланированные жилые пространства с полной инфраструктурой. В условиях ограниченного предложения крупномасштабных проектов мегакомплексы «все-в-одном», такие как Royal Central Park, ожидают сильного роста в ближайшие годы.

Благодаря скидкам до 13 процентов The Essence предоставляет дополнительные стимулы для инвесторов воспользоваться фазой раннего роста рынка недвижимости Бишкека. Это подкрепляется региональными данными:

В Алматы средняя цена квартир на первичном рынке выросла почти на 20 процентов в 2025 году, а цены вторичного рынка увеличились более чем на 25 процентов по сравнению с концом 2024-го, что отражает высокий спрос и привлекательный рост в сегменте среднего и высокого уровня.

В Ташкенте объем сделок с недвижимостью увеличился более чем на 15 процентов в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, при этом цены на новые квартиры в ряде районов выросли примерно на 9 процентов, а средние цены вторичного рынка по стране увеличились почти на 8 процентов.

Эти цифры показывают, что в условиях быстрого развития городских рынков и ограниченного предложения высококачественные квартиры, такие как The Essence — с оптимизированной планировкой, интегрированной инфраструктурой и управлением по международным стандартам — имеют значительный потенциал для роста стоимости на ранних этапах цикла развития.

Продолжая мартовские мероприятия 2026 года, Royal Central Park проведет следующее крупное событие по продажам 14 марта 2026 года на территории проекта. Это уникальная возможность для покупателей и инвесторов: квартиры, приобретенные на этом этапе, получат скидку до 13 процентов и шанс получить ценные подарки на общую сумму до 9 миллионов сомов. Акция действует для клиентов, оформивших покупку до 30 апреля 2026 года.

