Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу

22 марта 2026 года в Royal Central Park состоялся Spring Festival, который собрал более 5 тысяч гостей и подарил атмосферу настоящего праздника, наполненного радостью и счастьем. Кульминацией события стало яркое фейерверк-шоу продолжительностью почти 6 минут, озарившее небо Бишкека и оставившее незабываемые впечатления у всех присутствующих.

Фото компании. Небо Бишкека озарилось ярким фейерверком, продолжавшимся почти 6 минут

Мероприятие стало важным заявлением от RCA Living: «Royal Central Park с сегодняшнего дня официально открывает свои двери для жителей Бишкека — это место, где создаются идеальные моменты для каждой семьи в зеленой среде и счастливом сообществе».

Фото компании. Панорамный вид мероприятия с формированием звезды из тысяч плавающих фонариков

Фестиваль был организован на высоком профессиональном уровне и отличался масштабом, предлагая гостям разнообразную программу: ярмарочные и ремесленные зоны, развлекательные площадки для детей, а также впечатляющие выступления — от вокала и танцев до магических шоу. Особое внимание было уделено идее «зажигать мечты молодых талантов» — сцена стала площадкой для школьников и студентов, где они смогли продемонстрировать свои способности, креативность и вдохновение.

Фото компании. Молодые таланты ярко выражают свою индивидуальность

Помимо развлекательной программы, мероприятие имело и важную социальную миссию благодаря инициативе «Посади зеленое будущее города мечты». Более 2 тысяч деревьев были высажены детьми, заложив основу для экологичного и устойчивого городского пространства. RCA Living берет на себя обязательство заботиться об этих «зеленых ростках» в соответствии с концепцией, согласно которой 71 процент территории Royal Central Park отведено под зеленые зоны, водные объекты и инфраструктуру.

Фото компании. Более 3 тысяч саженцев было высажено — первые шаги к зеленому городу будущего

На протяжении всего мероприятия сохранялась оживленная атмосфера: гости с нетерпением ожидали следующих впечатляющих выступлений и имели возможность выиграть ценные призы на общую сумму до 300 тысяч сомов, а также более 500 ценных подарков, специально подготовленных для детей.

Фото компании. Общий призовой фонд до 300 тысяч сомов и сотни подарков для детей

В рамках мероприятия также прошла экскурсия по территории проекта, позволившая гостям ознакомиться с концепцией города формата All-in-One. После посещения многие участники выразили высокий уровень доверия и заинтересованности в проекте. Примечательно, что значительное количество сделок по покупке квартир было заключено непосредственно во время мероприятия.

Гостья фестиваля Айпери (55 лет) поделилась: «Мой сын приобрел трехкомнатную квартиру в Royal Central Park. Сегодня, участвуя в экскурсии по объекту и на мероприятии Spring Fest, я имела возможность ознакомиться со всеми удобствами проекта — от зеленых парков и музыкального фонтана до запланированных образовательных и торговых объектов. Я очень горжусь тем, что наша семья будет жить в зеленом городе с цивилизованным сообществом, тесно связанным с кыргызской культурой».

Фото компании. Около 5 тысяч гостей собрались вместе, создавая атмосферу праздника, наполненного радостью и счастьем

Аванбек (45 лет) отметил: «Я принял решение купить квартиру уже сегодня. После экскурсии и участия в мероприятии я убедился, что это идеальное место для жизни — все удобства находятся рядом, а сам проект ориентирован на высокое качество жизни и устойчивое развитие. Это действительно замечательно, что дети могут ходить в школу прямо на территории Royal Central Park и каждый день наслаждаться зелеными парками, торговым центром и особенно сценой с музыкальным фонтаном — тем, что я раньше видел только в таких странах, как Сингапур или США. Я также очень рад получить скидку 5 процентов от стоимости квартиры прямо на мероприятии».

Завершился фестиваль двумя яркими моментами: впервые в Бишкеке гости зажгли и запустили 3 тысячи плавающих фонариков на озере Nomad Heritage, создав по-настоящему волшебную атмосферу. Сразу после этого состоялось масштабное фейерверк-шоу продолжительностью почти 6 минут, которое стало одним из самых впечатляющих в городе.





Благодаря своему масштабу и высокой вовлеченности гостей, Spring Festival стал не только крупнейшим событием весны в Бишкеке, но и важным подтверждением ценности Royal Central Park — современного города формата All-in-One, предлагающего идеальные условия для жизни, высокий уровень комфорта и по-настоящему счастливое сообщество.

Информация о следующем мероприятии 28 марта

Присоединяйтесь к следующему мероприятию 28 марта 2026 года в Royal Central Park — вас ждет еще больше развлечений, выступлений и уникальных впечатлений.

Название мероприятия: «Royal Central Park — первый город All-In-One в Кыргызстане».

Программа: презентация Royal Central Park — консультации по проекту — розыгрыш призов и художественная программа.

Время: 9.00 — 13.00.

Дата: 28 марта 2026 года.

Место проведения: проспект Чуй, 158.

Горячая линия: +996 707 666 688.

Ссылка для регистрации: https://forms.gle/NAtLyAH9XTf48k5a9.

