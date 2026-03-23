20:07
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Бизнес

Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу

22 марта 2026 года в Royal Central Park состоялся Spring Festival, который собрал более 5 тысяч гостей и подарил атмосферу настоящего праздника, наполненного радостью и счастьем. Кульминацией события стало яркое фейерверк-шоу продолжительностью почти 6 минут, озарившее небо Бишкека и оставившее незабываемые впечатления у всех присутствующих.

компании
Фото компании. Небо Бишкека озарилось ярким фейерверком, продолжавшимся почти 6 минут

Мероприятие стало важным заявлением от RCA Living: «Royal Central Park с сегодняшнего дня официально открывает свои двери для жителей Бишкека — это место, где создаются идеальные моменты для каждой семьи в зеленой среде и счастливом сообществе».

компании
Фото компании. Панорамный вид мероприятия с формированием звезды из тысяч плавающих фонариков

Фестиваль был организован на высоком профессиональном уровне и отличался масштабом, предлагая гостям разнообразную программу: ярмарочные и ремесленные зоны, развлекательные площадки для детей, а также впечатляющие выступления — от вокала и танцев до магических шоу. Особое внимание было уделено идее «зажигать мечты молодых талантов» — сцена стала площадкой для школьников и студентов, где они смогли продемонстрировать свои способности, креативность и вдохновение.

компании
Фото компании. Молодые таланты ярко выражают свою индивидуальность

Помимо развлекательной программы, мероприятие имело и важную социальную миссию благодаря инициативе «Посади зеленое будущее города мечты». Более 2 тысяч деревьев были высажены детьми, заложив основу для экологичного и устойчивого городского пространства. RCA Living берет на себя обязательство заботиться об этих «зеленых ростках» в соответствии с концепцией, согласно которой 71 процент территории Royal Central Park отведено под зеленые зоны, водные объекты и инфраструктуру.

компании
Фото компании. Более 3 тысяч саженцев было высажено — первые шаги к зеленому городу будущего

На протяжении всего мероприятия сохранялась оживленная атмосфера: гости с нетерпением ожидали следующих впечатляющих выступлений и имели возможность выиграть ценные призы на общую сумму до 300 тысяч сомов, а также более 500 ценных подарков, специально подготовленных для детей.

компании
Фото компании. Общий призовой фонд до 300 тысяч сомов и сотни подарков для детей

В рамках мероприятия также прошла экскурсия по территории проекта, позволившая гостям ознакомиться с концепцией города формата All-in-One. После посещения многие участники выразили высокий уровень доверия и заинтересованности в проекте. Примечательно, что значительное количество сделок по покупке квартир было заключено непосредственно во время мероприятия.

Гостья фестиваля Айпери (55 лет) поделилась: «Мой сын приобрел трехкомнатную квартиру в Royal Central Park. Сегодня, участвуя в экскурсии по объекту и на мероприятии Spring Fest, я имела возможность ознакомиться со всеми удобствами проекта — от зеленых парков и музыкального фонтана до запланированных образовательных и торговых объектов. Я очень горжусь тем, что наша семья будет жить в зеленом городе с цивилизованным сообществом, тесно связанным с кыргызской культурой».

компании
Фото компании. Около 5 тысяч гостей собрались вместе, создавая атмосферу праздника, наполненного радостью и счастьем

Аванбек (45 лет) отметил: «Я принял решение купить квартиру уже сегодня. После экскурсии и участия в мероприятии я убедился, что это идеальное место для жизни — все удобства находятся рядом, а сам проект ориентирован на высокое качество жизни и устойчивое развитие. Это действительно замечательно, что дети могут ходить в школу прямо на территории Royal Central Park и каждый день наслаждаться зелеными парками, торговым центром и особенно сценой с музыкальным фонтаном — тем, что я раньше видел только в таких странах, как Сингапур или США. Я также очень рад получить скидку 5 процентов от стоимости квартиры прямо на мероприятии».

Завершился фестиваль двумя яркими моментами: впервые в Бишкеке гости зажгли и запустили 3 тысячи плавающих фонариков на озере Nomad Heritage, создав по-настоящему волшебную атмосферу. Сразу после этого состоялось масштабное фейерверк-шоу продолжительностью почти 6 минут, которое стало одним из самых впечатляющих в городе.


Благодаря своему масштабу и высокой вовлеченности гостей, Spring Festival стал не только крупнейшим событием весны в Бишкеке, но и важным подтверждением ценности Royal Central Park — современного города формата All-in-One, предлагающего идеальные условия для жизни, высокий уровень комфорта и по-настоящему счастливое сообщество.

Информация о следующем мероприятии 28 марта

Присоединяйтесь к следующему мероприятию 28 марта 2026 года в Royal Central Park — вас ждет еще больше развлечений, выступлений и уникальных впечатлений.

Специальное предложение

  • Название мероприятия: «Royal Central Park — первый город All-In-One в Кыргызстане».
  • Программа: презентация Royal Central Park — консультации по проекту — розыгрыш призов и художественная программа.
  • Время: 9.00 — 13.00.
  • Дата: 28 марта 2026 года.
  • Место проведения: проспект Чуй, 158.
  • Горячая линия: +996 707 666 688.
  • Ссылка для регистрации: https://forms.gle/NAtLyAH9XTf48k5a9. 

Получите эксклюзивную скидку 5 процентов при покупке квартиры во время мероприятия.

Специальное предложение в период Рамадана (08.03.2026 — 31.03.2026):

дополнительная скидка 5 процентов на стоимость квартиры от RCA Living (суммируется с другими акциями).

Специальный розыгрыш: выиграйте 2 электромобиля и золотые призы на сумму до 6,5 миллиона сомов.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/367096/
просмотров: 281
Версия для печати
Материалы по теме
Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Церемония в Бишкеке: The Essence задает новый городской стандарт
Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
Куда инвестируют в Бишкеке, когда традиционные способы теряют привлекательность
Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
Делегация из Таджикистана посетила Royal Central Park в Бишкеке
TED Talk 3: Ценность недвижимости больше не сводится к формуле длина × ширина
TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
В преддверии TED Talk 3. Больше, чем квадратные метры: дизайн для жизни
Популярные новости
В&nbsp;парке &laquo;Ынтымак-2&raquo; в&nbsp;Бишкеке отметили Нооруз В парке «Ынтымак-2» в Бишкеке отметили Нооруз
Экосистемы BAKAI и&nbsp;Binance объявляют о&nbsp;запуске интеграции платежных сервисов Экосистемы BAKAI и Binance объявляют о запуске интеграции платежных сервисов
Акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo;: время низких ставок по&nbsp;кредитам Акция от «Элдик Банка»: время низких ставок по кредитам
Как подготовиться к&nbsp;Ноорузу и&nbsp;обновиться к&nbsp;весне без суеты и&nbsp;лишних трат Как подготовиться к Ноорузу и обновиться к весне без суеты и лишних трат
Бизнес
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
23 марта, понедельник
20:03
Работу багги-картинга в селе Кашка-Суу приостановили Работу багги-картинга в селе Кашка-Суу приостановили
19:48
Театр имени Умуралиева из Бишкека выступит на фестивале «Самсун» в Турции
19:42
Черногория готова к продвижению двустороннего взаимодействия с Кыргызстаном
19:27
Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
19:25
Как вырастить психически здорового ребенка, рассказали врачи